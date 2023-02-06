悼念星雲法師　黃敏惠：謝謝大師一生的奉獻

▲星雲法師日前圓寂，嘉義市長黃敏惠感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，消息震驚各界，大批信徒不捨。嘉義市長黃敏惠今（6）日透過臉書感念星雲大師，慈悲貢獻、一生不斷透過弘揚佛法，在人間修行，全世界都看得見他的蹤跡，謝謝大師一生的奉獻。

黃敏惠表示，非常感恩星雲大師，時常透過好友關心我、關心嘉義市、關心著國家，是一位非常親切、貼心地長輩。每次見到星雲法師心中總會湧起一股暖流，心情也隨之平靜祥和起來。

黃敏惠憶起98年市府曾邀請大師，以「生耕致富」為題舉行講座，原可容納約6百人的禮堂，因大師蒞臨首次滿座，走道上擠滿席地而座的市府員工和市民，爭賭大師風采、聆賞大師開示智慧；99年舉辦「星雲大師一筆字書法展」，展出大師墨寶。平易近人的大師，更在現場即席揮毫一幅「嘉敏惠人」，至今仍感念在心；102年更見證星雲法師，對教育薪火的傳承與延續，親自主持林聰明校長擔任南華大學第6任校長就職典禮，倍感榮幸。

黃敏惠市長說，佛光山在嘉義地區推動很多品德教育活動；三好運動「說好話、做好事、存好心」，時至今日，人人耳熟能詳。星雲大師有感於現今社會及教育問題層出不窮，透過百萬人興學行腳托缽的方式，號召力量，呼籲「留智慧在人間、留大學在社會」，讓我們更了解行腳托缽是「一門功課，是一種修行」。感念星雲大師對教育的實踐與對社會的關懷，大師奉獻關愛的精神，令世人永遠緬懷。