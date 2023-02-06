　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

悼念星雲法師　黃敏惠：謝謝大師一生的奉獻

▲▼ 星雲法師圓寂 黃敏惠市長感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

▲星雲法師日前圓寂，嘉義市長黃敏惠感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，消息震驚各界，大批信徒不捨。嘉義市長黃敏惠今（6）日透過臉書感念星雲大師，慈悲貢獻、一生不斷透過弘揚佛法，在人間修行，全世界都看得見他的蹤跡，謝謝大師一生的奉獻。

▲▼ 星雲法師圓寂 黃敏惠市長感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，非常感恩星雲大師，時常透過好友關心我、關心嘉義市、關心著國家，是一位非常親切、貼心地長輩。每次見到星雲法師心中總會湧起一股暖流，心情也隨之平靜祥和起來。

▲▼ 星雲法師圓寂 黃敏惠市長感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠憶起98年市府曾邀請大師，以「生耕致富」為題舉行講座，原可容納約6百人的禮堂，因大師蒞臨首次滿座，走道上擠滿席地而座的市府員工和市民，爭賭大師風采、聆賞大師開示智慧；99年舉辦「星雲大師一筆字書法展」，展出大師墨寶。平易近人的大師，更在現場即席揮毫一幅「嘉敏惠人」，至今仍感念在心；102年更見證星雲法師，對教育薪火的傳承與延續，親自主持林聰明校長擔任南華大學第6任校長就職典禮，倍感榮幸。

▲▼ 星雲法師圓寂 黃敏惠市長感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長說，佛光山在嘉義地區推動很多品德教育活動；三好運動「說好話、做好事、存好心」，時至今日，人人耳熟能詳。星雲大師有感於現今社會及教育問題層出不窮，透過百萬人興學行腳托缽的方式，號召力量，呼籲「留智慧在人間、留大學在社會」，讓我們更了解行腳托缽是「一門功課，是一種修行」。感念星雲大師對教育的實踐與對社會的關懷，大師奉獻關愛的精神，令世人永遠緬懷。

▲▼ 星雲法師圓寂 黃敏惠市長感念星雲大師慈悲貢獻 。（圖／嘉義市政府提供）

ET快訊
威力彩今晚飆4.6億　「3生肖」財運爆棚
快訊／抓到了！「三峽球棒隊」砸爛車玻璃洩憤
桃市基層不滿「要掛識別證」？　議員怒：做不下去就換民間企業
還有餘震！大樓眼前瞬間崩塌　眾人嚇瘋狂奔
獨／鹽水蜂炮出事影片曝　10多人著火：水啦！
世界遺產毀了！　震垮畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

百年最強地震重創　賴清德推文「與土耳其人民同在」

悼念星雲法師　黃敏惠：謝謝大師一生的奉獻

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

曹興誠回國惹議「感同身受」　矢板明夫：誇台灣好就被說綠營側翼

金管會前主委陳冲疾呼修證交法　TDR爭議不該再生冤案...錯誤法條侵人權

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

玉井農產加工及冷鏈物流中心動土　陳建仁：讓農業成台灣之光

「如果你不選，我來選！」　吳敦義憶星雲法師曾勉勵選黨主席

夏立言訪陸挨轟「輸誠」　國民黨提鄭運鵬反嗆：民進黨少抹紅

有錢都捐了吧！「一個和尚要錢做什麼」　胡志強曝星雲大師小故事

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

歐告爬沙發偷吃奴才晚餐　他轉身見雞肉全清空傻眼

百年最強地震重創　賴清德推文「與土耳其人民同在」

悼念星雲法師　黃敏惠：謝謝大師一生的奉獻

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

曹興誠回國惹議「感同身受」　矢板明夫：誇台灣好就被說綠營側翼

金管會前主委陳冲疾呼修證交法　TDR爭議不該再生冤案...錯誤法條侵人權

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

玉井農產加工及冷鏈物流中心動土　陳建仁：讓農業成台灣之光

「如果你不選，我來選！」　吳敦義憶星雲法師曾勉勵選黨主席

夏立言訪陸挨轟「輸誠」　國民黨提鄭運鵬反嗆：民進黨少抹紅

有錢都捐了吧！「一個和尚要錢做什麼」　胡志強曝星雲大師小故事

李昇基主演《依法相愛吧》8條金句回顧：憎恨別人而活著就像地獄

阿金「曬太陽熟睡」忘記迎門　被媽喚醒「開心補滿歡迎式」

百年最強地震重創　賴清德推文「與土耳其人民同在」

小笨貓「兩腿大開」噴出超遠黃黃液體　萬名貓奴驚呆：好華麗噴灑

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

凝聚中華隊士氣　王威晨準備「Men’s Talk」時間

柴犬莫名狂喘「抖到像地震」　媽帶牠去收驚...踏出宮廟奇蹟發生

小煜帶女友跟爸媽吃飯大爆吵！　女友發怒「直接下車」超尷尬結局曝光

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

距交易大限僅剩4天！湖人搶厄文失利　美媒提4大替代方案

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

政治熱門新聞

中研院士朱雲漢辭世　享壽67歲

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

朱雲漢直腸癌過世　蔡詩萍哀悼：學長很優秀

柯站台灣燈會最邊緣　蔣：中央規劃

陳水扁：蔡英文不是挺林智堅抄襲

元宵禁忌多！美擊落間諜氣球　中犯1錯弄衰自己

沒地方願辦燈會　黃：僅柯文哲傻瓜

洗刷「行人地獄」污名！　北市3月將3路段車格改成「機車彎」

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

韓國瑜悼念星雲：世上有3種人值得敬仰

星雲法師辭世　佛光山6日對外說明

谷阿莫選時力決策委員　微博、B站被封

土耳其強震！外交部：捐贈598.8萬元賑災

星雲大師圓寂　侯友宜哀悼：永遠記得他的一句話

更多熱門

相關新聞

追思星雲　趙怡：一生遇過最偉大的人物

追思星雲　趙怡：一生遇過最偉大的人物

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。國際佛光會中華總會長趙怡今（6）日下午到佛光山參加追思活動時表示，星雲大師一生弘法，是他一生遇過最偉大的人物。

有錢都捐了吧！「一個和尚要錢做什麼」　胡志強曝星雲大師小故事

有錢都捐了吧！「一個和尚要錢做什麼」　胡志強曝星雲大師小故事

星雲大師曾棲身中壢圓光寺　和吳家結善緣

星雲大師曾棲身中壢圓光寺　和吳家結善緣

星雲大師生前近失明「創一筆字」！中風術後寫這1字

星雲大師生前近失明「創一筆字」！中風術後寫這1字

盧秀燕：感謝星雲大師為世界留下的珍貴資產

盧秀燕：感謝星雲大師為世界留下的珍貴資產

關鍵字：

星雲大師黃敏惠

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：超猛

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面