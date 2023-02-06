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星雲大師74年前曾棲身中壢圓光寺　和吳家「三代縣長」結善緣

▲星雲大師74年前曾棲身中壢圓光寺。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

▲星雲大師74年前曾棲身中壢圓光寺。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

佛光山創辦人星雲大師5日辭世，享耆壽97歲。據指出，星雲大師於民國38年隨僧侶救護隊到台灣，當時舉目無親，身上別無所有，就只有一張身分證，而棲身在中壢圓光寺期間，並因「一事件」與前桃園縣長吳鴻麟、吳伯雄、吳志揚三代父子，牽繫起深厚的因緣。

初到台灣的星雲大師，棲身在中壢圓光寺。那時，台灣剛經歷「228」事件，社會彌漫肅殺氣氛，星雲大師亦遭事件波及，被警察逮捕，先是關在中壢拘留所，後移到桃園倉庫。

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▲星雲大師74年前曾棲身中壢圓光寺。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

▲吳志揚臉書PO文悼念星雲大師。（圖／擷取自臉書）

幸當年圓光寺信徒總代表、也是時任參議員及中壢警民協會會長吳鴻麟先生協助，以星雲大師的身分證，在中壢分局報戶口，取得居留證。吳鴻麟是吳伯雄的父親，吳志揚的祖父，吳家自此與圓光寺及佛光山結下善因緣，並陸續擔任過桃園縣長，創下台灣地方自治史上的「三代縣長」。

而吳家位於中壢鬧區、原為吳鴻麟先生執業的「中壢醫院」，為紀念與星雲大師的因緣，民國92年起提供佛光山做為中壢區弘法的據點。現今，位於中壢區月眉里、青埔特區近的圓光禪寺及圓光佛學院，經過百年傳承及星雲大師曾棲身於此，已是台灣佛學教育及宗教文化的典範代表。

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