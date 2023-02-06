悼念星雲大師　盧秀燕：感謝為世界留下的珍貴資產

▲盧秀燕發文悼念星雲大師，提到我們都應該謹記大師教誨：發善緣、存善心、做善事。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師昨（5）日下午圓寂，享耆壽97歲。台中市長盧秀燕臉書發文悼念，表示大師渡人無數，感念他為世間留下「人間佛教」，走入群眾，行善渡眾，「感謝大師為世界留下的珍貴資產，這是我們取之不盡、用之不竭的心靈寶藏。」

▲佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師昨（5）日下午圓寂，享耆壽97歲。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕在臉書上提到，我們都應該謹記大師教誨：發善緣、存善心、做善事，為公眾服務。盧秀燕說，星雲法師推動三好運動，勸戒世人「說好話、做好事、存好心」，長期為台灣社會帶來一股善良、堅定的暖流，她深深觸動，印象深刻。感謝大師為世界留下的珍貴資產，這是我們取之不盡、用之不竭的心靈寶藏。

佛光山惠中寺每年底都會到台中市政府致贈臘八粥，感謝市府人員為民服務的辛勞，去年底，佛光山惠中寺住持除了準備臘八粥，還致贈星雲大師新春墨寶「仁和安康，富樂吉祥」給市長盧秀燕。

另外，佛光山惠中寺表示，原訂在2月8日週三舉辦的中國佛教會112年度「仁王護國息災祈福吉祥大法會」，為大眾祈福祝禱，會照常舉行，8日晚間活動結束後，之後會開放民眾悼念。