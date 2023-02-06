星雲大師生前近失明「創一筆字」！中風開顱　術後首提筆寫這1字

▲佛光山創辦人星雲大師5日辭世。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲，事實上，星雲大師於2011年因中風後健康每況愈下，又飽受糖尿病所苦長達56年，雙眼看不清，連提筆寫最愛的書法都有困難，因此寫書法一定要一筆完成，也因此讓星雲大師的「一筆字」成為藝術一絕。

在「佛光緣美術館」的網站上，2012年6月團隊拍攝星雲大師寫「一筆字」的過程，星雲大師提到，受到糖尿病影響，眼底完全鈣化，70歲左右視力變模糊，不能看書、也不能看報紙，手也抖動不停，「那就來寫字吧」，透過「寫字」來養心。

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▲星雲大師創「一筆字」。（圖／翻攝自「佛光緣美術館」官網）

星雲大師表示，在寫之前心裡有預算，從頭到尾一氣呵成，不能中斷，因為眼睛看不到，只能算好字與字之間的距離有多大的空間，「一蘸墨就要一揮而就，如果一筆寫不完，第二筆要下在哪裡，就不知道要從什麼地方開始了」，只有憑著心裡的衡量，不管要寫的這句話有多少個字，都要一筆完成，才能達到目標，所以我就定名叫「一筆字」。

後來弟子將星雲大師的一筆字，透過義賣方式與眾結緣，所得善款除了建寺廟，辦學校之外，還成立台灣新聞最高獎金的「真善美新聞獎」。





▲星雲大師使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖／佛光山提供）

但2016年90歲的星雲大師腦中風，緊急開刀去除血塊，經過漫長的復健歲月，星雲大師再次提起筆，此後書寫的墨寶被稱為「病後字」。佛光山開山寮特助慈惠法師提到，星雲大師恢復後，第一個寫的字就是「佛」，可見師父的信仰、信心，多麼的堅固。

慈容法師更提到，星雲大師寫字的時候，非常用心、用力，嘴都抿起來，兩邊的肩膀都痛得不得了，直到撐不下去才會放下筆休息；「病後字」的拍賣經費，認養了世界各地貧困的孩子，星雲大師病後仍堅持提筆寫字，就是盼望繼續籌募善款，讓照顧學子的香火生生不息。

星雲法師笑說，「不辛苦，感到很自由自在」，總之人生，都是為大家服務，服務就是歡喜，就是快樂，為大家多做一點事情，老了力量不夠，但是歡喜還是一樣的。