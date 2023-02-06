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情人節送禮、泡湯吃美食！網購限時下殺　再攜宮廟推線上求姻緣助脫單

東森購物網「閃購禮物節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲放閃有禮，東森購物網推出「閃購禮物節」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

西洋情人節即將來到，另一半的禮物挑好了嗎？網購業者化身戀愛補給站推出送禮專區，限定美妝禮盒、人氣電玩PS5、話題爆品、美食票券等最低3折起，2月14日當天再加碼限定好康，另外也和宮廟合作推線上求姻緣服務，有伴的、沒伴的都能開心過節慶祝。

鎖定放閃商機，東森購物網主打「閃購禮物節」，網羅3C家電、美妝保健、流行日用等各式精選商品，祭出便宜放閃價，搭配全站折價券限量開搶，既能省荷包入手，又可以討另一半歡心，此外，訂單滿額再抽最高1314枚東森幣或520枚樂透金，全站不限金額消費送KFC&必勝客優惠券霸氣獨享餐，或是下單選7-ELEVEN取件送中杯熱焙烤榛果風味拿鐵，不過獎品數量有限，要搶要快。

momo購物網即日起至2月14日集結情人節限定美妝禮盒、男性禮物、放閃情侶服飾、約會旅行票券等3折起，像是NARS、M.A.C爆款明星商品、PS5戰神遊戲片同捆組等都是送禮焦點，台北君品酒店雙人頂級牛排吃到飽午/晚餐券、雀客藏居陽明山溫泉飯店紗帽溫泉雙人房平日一泊二食，也有限時優惠；活動再加碼玩遊戲抽ALUXE亞立詩鑽石項鍊及CN flower永生花禮、下單抽高鐵假期雙人遊等，2月14當天還有「消費登記送最高10% mo幣」、「限量登記送麥當勞熱美式」兩大限定好康。

momo情人節活動開跑（圖／momo購物網提供）

▲「台北君品酒店」雙人頂級牛排吃到飽午／晚餐券，限時優惠價48折起。（圖／momo購物網提供）

情侶想挑禮物互送，或是單身族群想寵愛自己，蝦皮購物特別打造情人節送禮專區，精選水都溫泉會館雙人客房120分鐘泡湯券、山水樂會館大眾風呂單人泡湯券、50%FiftyPercent情侶日常大學T、男友手臂抱枕等送禮清單，即日起至2月14日天天下殺5折起；另從站上數據觀察到，近日招桃花、紅線、粉水晶等買氣相較前一月增長近3成，因此也攜手大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮、慈德月老廟等7大知名宮廟推出線上求姻緣服務，沒伴求脫單，有伴求心安。

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