全聯超狂「情人節專區」老司機見1物秒懂：一條龍服務！還擺大黃瓜

▲架上擺著酒、巧克力以及保險套。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

2月14日西洋情人節即將到來，全聯福利中心跟上熱潮，推出「情人節專區」，不過架上擺放的商品，讓人超害羞。一名網友貼出專區架的照片，除了有必備的巧克力外，還有各式酒類，底層則擺上保險套，最特別的是，連「蔬菜區」也有情人節專區，擺著黃瓜、番茄、高麗菜等，立刻釣出大批老司機秒懂。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出全聯福利中心的「情人節專區」，第一層擺著各式各樣的酒類，第二、三層則是浪漫的巧克力，最底層則是保險套、潤滑液，原PO看完後直呼「全聯很懂的情人節SOP」。

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貼文曝光，許多網友笑翻，「雖然血汗，但是滿分行銷」、「從開始，到最後，一條龍」、「跑一區買就好，方便」、「另一座貨架應該要放奶粉，尿布之類的」、「父親節的前置作業」、「過年賣不完的巧克力，情人節又再賣一波」、「完全不用想就直接照著買」、「覺得巧克力應該要放在酒上面」、「先飲酒製造氣氛，拿出巧克力烘托浪漫，最後大家都懂」。

▲蔬菜區讓人看了好害羞。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

然而，就連蔬菜區也參一咖，招牌寫著「情人節專區」，底下則擺了黃瓜、牛心番茄、高麗菜、洋蔥等，其中黃瓜還依照粗度分成3籃裝，讓人想入非非。留言出現許多老司機，「最粗的賣到剩三支」、「蕃茄可以接受，但高麗菜是怎麼一回事」、「少了苦瓜、香蕉跟茄子」、「這種直接不演的我喜歡」、「懂得都懂」。

其中，有網友貼出衛生紙的照片直呼「單身區在這」，另外也有人貼出其他賣場曾推出的「單身汪專區」，上面寫著超狂宣傳用語，包括「單身也是狗，秀恩愛屬於虐狗行為，可以不愛但不要傷害」、「我單身，我驕傲」、「狗吃巧克力會死」、「沒有恩愛，就沒有傷害」。

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