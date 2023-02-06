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基隆要開壽司郎了！在地人嗨爆「3連鎖店大戰開打」　開幕時間曝光

▲台灣壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

▲台灣壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

記者曾筠淇／綜合報導

壽司郎要插旗基隆了？一名女網友發文表示，她從徵才網站發現，壽司郎「基隆站前店」疑似將於近期開幕！由於那附近也有不少壽司店，因此就吸引不少網友討論，直呼「壽司大戰開打了」。

這名網友在臉書社團「基隆人」上發文表示，她意外發現基隆要開壽司郎了，而職缺地址就在「基隆市仁愛區港西街5號」。

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實際查詢徵才網站，目前確實有相關職缺，且強調「全新開幕」。基隆站前店目前正在徵兼職人員、儲備幹部，預計安排求職者4月上旬到職。

▲▼ 。（圖／翻攝自徵才網站）

▲壽司郎將插旗基隆。（圖／翻攝自徵才網站）

消息一出，也讓不少網友留言表示，「這也來了」、「壽司郎也要來了」、「基隆起飛了」、「換我去應徵了」、「太感動了」。

值得一提的是，基隆市仁愛區的壽司店不少，包含仁二路上的「はま寿司 HAMA壽司」、仁三路上的「爭鮮迴轉壽司」。此外，先前藏壽司也有在徵才網站上找人才，預計開在基隆港附近，並於2014年12月開幕。

因此，也有不少網友直呼，「基隆竟然可以擠三家連鎖迴轉壽司」、「讚啦爽！三間都有了，壽司郎我最愛」、「又多一家了」、「壽司大戰開打了」、「哇！三大壽司連鎖店大戰正式開始」。

稍早記者致電「台灣壽司郎」，公關透露「基隆站前店」還沒有這麼快營業，要考慮裝潢時間等因素，雖然確切的開幕時間還未定，但是確定「今年會開幕」，而基隆人最快有機會在4、5月吃到壽司郎；至於徵才網站上寫「4月上旬報到」，是因為壽司郎有預留時間要進行員工訓練，所以才會提前徵才。

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