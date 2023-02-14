快訊／基隆八斗子火燒船！船體狂竄火舌濃煙　警消到場撲救

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八斗子漁港今（14日）發生火燒船事件，晚間9點15分有一艘勝興富漁船（38.5噸）因不明原因起火，火勢相當猛烈，嚇得目擊者立刻報案。

消防局接獲通報後，派遣中正、信義、中正分隊出動13台各式車輛、26名人員前往現場，到場後立刻佈水線射水灌救，約花了30分鐘成功將火勢控制，初步搜查船上無人受困，至於詳細起火原因為何，仍待火調人員調查。

▲▼基隆八斗子漁港晚間一艘漁船起火燃燒。（圖／記者郭世賢翻攝）