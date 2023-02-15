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基隆物理治療師愛心做公益　副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐

▲基隆物理治療師愛心做公益 副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳到場逐桌跟長輩問好，也細心的幫長輩將主餐切成小塊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市物理治療師公會今（15日）中午邀約士林靈糧堂照顧的失智長輩同享西餐，提升社區民眾對長照復能及失智照顧的認識，一起打造失智友善的有愛城市。基隆市副市長邱佩琳表示，失智照顧經驗豐富的士林靈糧堂，了解社會連結及生活自理訓練，對失智長者的重要，在衛生局促成下，共同完成這場公益活動。

15日中午失智長者開心前往連鎖西餐廳，在餐廳內擺設好的桌椅間，小心地維持平衡穿梭其中，熱騰騰的排餐上桌時，有別於以往用湯匙、筷子的中式餐，看著長者仔細地切肉夾菜、挪盤理桌，照顧者露出欣慰的笑容，雖然偶爾發生拿錯飲料杯的插曲，但也不減現場熱絡的氣氛。

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▲基隆物理治療師愛心做公益 副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左2）與基隆市物理治療師公會邀約士林靈糧堂照顧的失智長輩同享西餐。

副市長邱佩琳指出，近年長者的照顧走向減法照顧、復能訓練，基隆市物理治療師公會投入復能照顧推廣多年，將一般規律的運動訓練融入生活中，例如定時在走廊來回走動，改成每次慢慢走到用餐地點、到陽台澆花，將走路變成一種生活模式、而不是一種訓練，進而增加生活樂趣。

副市長邱佩琳特別到場逐桌跟長輩問好，也細心的幫長輩將主餐切成小塊，讓長輩方便進食，而90多歲的奶奶更是拉著她的手，邀請副市長到家裡玩，還將自己的餐點跟副市長分享，邱佩琳感謝基隆市物理治療師公會及士林靈糧堂的付出，也鼓勵長輩要心動、要腦動，多出門走走增加社會參與的機會。

▲基隆物理治療師愛心做公益 副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳（中）細心的幫長輩將主餐切成小塊，讓長輩方便進食。

邱佩琳表示，士林靈糧堂特別安排長輩的西餐用餐復能課程，長輩嘗試的攤口布、拿刀叉，為的就是要完成自己吃西餐的挑戰。失智者的不適應行為常常是家屬帶出遊的顧慮，其實透過事前的安排、技巧的引導及多一些的理解，失智長者的出門不再是件難事，而復能成果顯露在日常活動的點滴，才是點綴生命的精彩之處。

▲基隆物理治療師愛心做公益 副市長邱佩琳陪失智長輩用西餐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳（右）逐桌跟長輩問好。

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