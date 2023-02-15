上下班大排長龍　基隆市府：9026客運尖峰時須行駛至南港轉運站

▲堅持捍衛基隆人通勤權益，市府要求9026客運業者檢討改善。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

國道客運9026路線改由福和客運與皇家客運經營後，僅行駛至南港展覽館，經基隆市政府、交通部公路總局臺北市區監理所及客運業者間多次協調後，爭取到上下午尖峰時段班次，一律行駛到南港轉運站，方便民眾接駁，未來將採滾動式方式檢討，以減少對於通勤民眾的衝擊。

交通處長王圳宏指出，福和客運及皇家客運於2023年1月20日接手營運，基隆市府陸續接獲民眾陳情反映，9026A路線上下午尖峰時刻，有上不了車之情形，並將民眾反映之現況問題，立即請臺北市區監理所及客運業者即刻改善。

基隆市府於今（15日）上午邀集臺北市區監理所及業者研議該路線之營運改善措施，該業者於會中承諾針對上午尖峰時刻上不了車問題，將依現場排隊情形機動性增開班車，以紓解排隊人潮。

另外將申請9026A路線下午尖峰時刻（南港轉運站端發車時間）由原先17時至20時，延後1小時至21時，以符合基隆市民通勤需求，待北市區監理所核定後，最快於3月上旬可開始執行。

王圳宏表示，有關9026路線及班次，市府將持續監督，也會與公路總局及客運業者滾動式檢討及調整，未來也希望公路總局於新公告路線時，應先與地方政府討論及積極傾聽乘客意見及地方需求，才能有效解決民眾每日通勤所面臨的難處。