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基隆發放「染疫關懷津貼」　中低收入戶2年內曾染疫...每人1萬元

▲基隆宣布發放「染疫關懷津貼」 低收、中低收每人1萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆宣布發放「染疫關懷津貼」，低收及中低收每人1萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人余治明和社會處長楊玉欣，今（16日）上午主持「關懷送愛、疫情不再」染疫關懷津貼記者會，說明「低收與中低收入戶確診者染疫關懷津貼」，發放規劃與申請方式。社會處長楊玉欣表示，於2020年1月1日到2022年12月31日曾染疫，且衛政查有確診紀錄者，每人核發1萬元。

社會處長楊玉欣指出，基隆市目前低收及中低收入戶約有9000人，由於染疫後，對他們的工作生活受到影響，且上屆議會決議通過，請市府增列染疫者慰問金，針對家中經濟支柱、弱勢朋友要多給予關懷，因此，市府針對設籍本市的低收與中低收入戶確診者，只要提出相關證明，就可進行申請。

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▲基隆宣布發放「染疫關懷津貼」 低收、中低收每人1萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲社會處長楊玉欣指出，基隆市目前低收及中低收入戶約有9000人。

楊玉欣表示，本市低收與中低收入戶民眾，只要在2020年1月1日到2022年12月31日曾經染疫，且衛政查有確診紀錄者，每人核發1萬元，申請期限到今年12月15日止。申請人可到戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附確診者郵局存摺影本，向里幹事或里長提出申請，經區公所複審通過後核發。

余治明指出，中央政府的防疫政策，在整個防疫的過程中，有相當明顯的變化，從一開始「清零的政策，與病毒共存，最後走到全民免疫」，因應「國家防疫政策的轉變」，致使後續政策也跟著調整。

▲基隆宣布發放「染疫關懷津貼」 低收、中低收每人1萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明表示，市府預計在2023年追加預算。

余治明說，如同2022年11月7日，採取「0+7」政策，放寬居家隔離限制，取消民眾3000元的防疫補償金申請。爰依據本市議會決議轉為「針對本市低收與中低收入戶」辦理染疫確診者關懷津貼發放作業，市府預計在2023年追加預算提出，也希望議會能支持通過，給予弱勢民眾關懷。

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