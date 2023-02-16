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出動1趟收20萬！海巡3官兵護航漁獲走私　中尉、私梟老大收押

記者郭世賢／基隆報導

因中國禁止輸入台灣等漁產，私梟透過漁船行賄海巡署北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所，將收購的白帶魚等從八斗子漁港闖關出境走私中國，檢廉追查，小隊長陳富翔中尉每趟漁船走私得手20萬元，再朋分給同小隊的湯姓上士與陳姓上兵，檢廉將陳員聲押獲准後，近日逮獲行賄的私梟老大黃春富，昨（15日）法院裁准收押，全案將持續擴大偵辦。

▲海巡3官兵護航縱放漁獲走私 海上貿易「出動1趟收20萬」。（圖／民眾提供）

▲海巡3官兵護航縱放漁獲走私「出動1趟收20萬」。（圖／合成照／民眾提供，下同）

據了解，八斗子漁港安檢所陳姓中尉等3人至少收受2艘漁船賄賂後，縱放漁船走私漁獲，駛往海峽中線後轉賣給中國漁船，經海巡署政風室報請基隆檢察官指揮廉政署偵辦，經拘提陳、湯等3人，認定陳富翔犯行重大事涉犯索賄，聲押獲准，另諭知湯、陳各6萬元與3萬元交保。

25歲中尉小隊長陳富翔是從台南機動查緝隊調任現職，指揮湯姓上士及陳姓上兵，組成3人查緝小隊，負責基隆八斗子漁港船隻安檢；近日第二岸巡隊司法組等單位接獲檢舉，指陳中尉竟膽大妄為，透過人對外放話，向走私漁船索賄，經展開調查，搜獲事證後報請檢察官指揮偵辦。

陳員羈押後，供出行賄私梟黃春富，每趟漁船行賄20萬元，計有4次縱放走私漁船；湯、陳供稱，陳員收賄後，4次分得賄款4萬6000元與3萬元，依陳員指示放行走私漁船。

▲海巡3官兵護航縱放漁獲走私 海上貿易「出動1趟收20萬」。（圖／民眾提供）

▲海巡3官兵護航縱放漁船走私漁獲，駛往海峽中線後轉賣給中國漁船。

14日廉檢拘提黃春富，並在他身上搜出80萬元疑似行賄之現金，經訊問黃否認行賄，檢方因事證明確，15日向法院聲押禁見獲准。

黃春富因中國禁止輸入台灣石斑、白帶魚等漁產，見有利可圖乃向漁民收購白帶魚等，夾藏漁船後行賄陳員，從八斗子漁港闖關出境，駛往海峽中線後，在海上交易轉賣給中國漁船。

海巡署北部分署副分署長楊紋寧表示，有關報載北部分署第二岸巡隊同仁疑涉收賄包庇走私案，係本分署主動調查並移送司法機關偵辦，相關人員均立即調離現地，同時檢討行政疏失核予二大過懲處並納入汰除。

楊紋寧強調，對於本案將秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」之態度全力配合調查，並持續宣導強化同仁正確法紀教育觀念，杜絕類案再次發生。

▲海巡3官兵護航縱放漁獲走私 海上貿易「出動1趟收20萬」。（圖／民眾提供）

▲海巡3官兵護航縱放漁獲走私 海上貿易「出動1趟收20萬」。（圖／民眾提供）

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