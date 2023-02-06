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黃偉哲迅速回應地方心聲　海尾路人行道太陽能板鋼柱拆了

▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，5日就有民眾在網路上開心分享「真的全拆了，很佩服黃偉哲市長的魄力」一文，並附上照片，感謝市長黃偉哲回應地方心聲。

▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

外界關心後續是否會再重新搭回去，工務局回應，目前與廠商並未解約，已拆除的鋼架，是因施作有公共安全疑慮，要求廠商限期拆除改善。工務局也強調，日後是否再重新架設，將會與在地居民進行溝通協調，以達成雙方期待為目標。

▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，黃偉哲在1月30日春節連假結束後的第一天率隊視察，發現許多缺失，恐對當地居民造成立即性的危險，他當場表示無法接受這樣的工程品質，當場責令相關單位限期改善，否則以公共危險罪嫌送辦。工務局在當天就函請廠商在7日內改善，若逾期未辦將終止契約，廠商目前已在期限內先行拆除。

▲台南市長黃偉哲1月底親自帶隊徒步視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱問題，責令限期改善工程缺失，否則嚴懲送辦，廠商已在期限內先行拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府強調，公共工程不僅要如質完工，對施工過程造成危險、工安事故更是零容忍，未來會持續守護市民公共安全、維護市民權利。

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