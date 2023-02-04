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台南古禮迎春黃偉哲與春牛踩街　推廣台南文化軟實力

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府4日舉行「癸卯年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，除了創意春牛踩街，也邀請西港東竹林保安宮牛犁歌陣、學甲宅港慈德宮十二婆姐陣參與藝陣大匯演，從流傳百年的古禮儀式、陣頭表演當中看見台南文化古都傳統與創新並存的特質。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也親自加入踩街行列，推廣古都台南文化軟實力，立委陳亭妃及議員王家貞、曾培雅、蔡筱薇、許至椿、李宗霖、李啟維，蔡宗豪及沈震東也到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南有許多大型元宵節活動，讓民眾能感受滿滿的元宵氛圍，熱熱鬧鬧慶元宵後，正式告別春節，開啟新的一年，今天很高興與許多市民一起參與迎春禮民俗活動及踩街嘉年華，共同來延續重要傳統民俗宗教文化，他也強調，除了春牛踩街的活動，今晚在鹿耳門聖母廟更有高空煙火施放，以及鞭春牛活動，明日還有月津港燈節及鹽水蜂炮接連上演，每場活動都顯現了台南的文化底蘊，讓市民及遊客都能熱熱鬧鬧慶元宵，並見證古都之美。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年踩街陣容除了土城正統鹿耳門聖母廟依《春牛經》打造春牛及芒神，文化局創意春牛徵選得獎的6組創意春牛也加入踩街行列，創下自106年迎春禮活動復辦以來最多春牛一同踩街的紀錄，尤以第一名、以廢光碟片打造的《牛光溢彩》最亮眼。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
迎春禮民俗活動於上午10點在東門城舉行，由黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動，由在地藝陣團隊、創意春牛得獎團隊等熱鬧踩街，近午則於延平郡王祠舉行開春儀式，由市長擊響春鼓、書法老師黃宗羲執筆揮毫寫下春字，象徵開春，祈求整年風調雨順、平安樂業豐收。



文化局陳修程代理局長指出，開春儀式特別邀請書法名家黃宗義老師揮毫，與市長擊鼓搭配，如春雷乍響，祈求一年風調雨順、五穀豐收，在立春日進行別具意義。此外，今年也邀請東方藝術團以《春臨》三部曲舞碼，透過春降、農耕、慶年，帶出天地人的文化概念，豐富了迎春禮俗的藝文氣息與新時代價值。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在開春儀式結束後，黃偉哲市長與聖母廟王增榮主委親自發送限量招財銅錢餅、台灣燈會「大展虹兔」小提燈與香火御守，讓民眾添(甜)財守福；最後由保安宮牛犁歌陣和慈德宮十二婆姐陣連番上場的藝陣大匯演，為迎春禮活動畫下圓滿句點。

▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲黃偉哲市長與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，依古禮進行祭天儀典，祭儀完成後進行踩街嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，明年將迎來台南400年，台南既是眾神之都、也是文化首府，迎春活動象徵著延續傳統不忘本，並同時結合各界創意與熱情，文化底蘊與創意能量都是台南引以為傲的資源。

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