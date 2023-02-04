台南鹿耳門聖母廟火樹銀花30多萬人迎春　黃偉哲踩街鞭春牛啟炮

▲正統鹿耳門聖母廟2023花火迎春「迓春牛」系列活動，4日晚間迎來高潮，市長黃偉哲參與車隊踩街、鞭春牛、搶春牛及啟炮儀式等活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



今年正統鹿耳門聖母廟2023花火迎春「迓春牛」系列活動，4日晚間迎來高潮，市長黃偉哲傍晚時分親臨現場，參與車隊踩街、鞭春牛、搶春牛及啟炮儀式等活動，祈求新的一年，市運昌榮、國泰民安。





踩街車隊在晚間7時30分左右回到聖母廟廟埕，隨即展開鞭春牛儀式，在數萬市民及遊客的觀禮下，由黃偉哲市長與王增榮主委一同手持彩杖鞭打春牛12下，象徵新的一年開始，期待能夠四季風調雨順、年年五穀豐收；而在鞭完春牛後，短短3分鐘春牛便被一擁而上的民眾瘋搶連支架都不剩；隨後在廟埕前的啟炮儀式上由黃偉哲市長、主委王增榮及衆來賓共同將手放到啟動球上，伴隨數聲巨響，璀璨的煙花照亮整個夜空，將活動帶入最高潮。





市長黃偉哲表示，台南是眾神之都更是文化古都，明年也將迎來台南400年，迎春牛等傳統民俗都是台南重要的無形資產，特別感謝鹿耳門聖母廟及各民間團體對文化傳承的付出，他也表示，歡迎市民及外地遊客都能夠來台南感受古都的文化底蘊，熱鬧度元宵。



聖母廟主委王增榮表示，聖母廟迓春牛的習俗已經有數十年的歷史，過去兩年考量疫情因素取消，今年重新舉辦，感謝市府及相關廟宇、團體的協助，讓今年的活動順利圓滿地完成，王增榮也表示，聖母廟的高空煙火是攝影愛好者一生一定要到場拍攝的盛會，他代表聖母廟歡迎大家一起來迎春牛、賞煙火。





鹿耳門聖母廟指出，這次的環廟及高空煙火以旺兔順利旺豐年為主題分為3大主軸中間穿插兩階段的蜂炮施放，分別是啟炮儀式的環廟煙火；第1階段蜂炮；主題式音樂高空花火；第2階段蜂炮以及最後在2023好運兔YOU巨型高空花火主題中結束這次盛會。





鹿耳門聖母廟特別提醒，雖然蜂炮是定點施放，但萬炮齊發還是有一定的威力，想要衝蜂炮的民眾一定要注意安全的防護，包括穿戴全罩式的安全帽、圍巾類防護、棉質口罩及手套、長袖上衣及長褲才能玩得安心又盡興。





正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」系列活動是一年一度的地方盛事，除了黃偉哲市長及王增榮主委外，到場的貴賓有立委陳亭妃、市議員郭信良、蔡麗青、邱昭勝、李中岑等民意代表及局處首長亦熱情參與。



鹿耳門聖母廟迎春牛由昔時官府迎春禮轉變而來，歷年皆於元宵節前後舉辦，先於土城仔地區舉辦遶境， 再回到鹿耳門聖母廟廟埕前進行鞭春牛、搶春牛儀式。春牛糊製依天干地支設色，自有一套文化邏輯，包含糊春牛、祭春牛、摸春牛、迎春牛、鞭春牛及搶春牛等6個階段，形成一套完整的「春牛文化」，全台少見。