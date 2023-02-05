把握旱季加速柳營防洪治水　黃偉哲向陳建仁爭取這項建設

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳弘修／台北報導

行政院長陳建仁在2日的行政院會後，特別邀請六都市長茶敘，並指派傅院長鄭文燦負責未來中央與地方溝通的窗口。據了解，為了把握旱季機會，加入推動治水工程，台南市長黃偉哲已經將柳營地區計畫列為積極向中央爭取經費的項目，同時也準備藉由陳建仁建立的政院新內閣對話機制，向中央反映地方需求。

台南柳營區為國內重要的酪農產區，由於地勢低窪，以往常在雨季時傳出災情，為了降低水患發生機率，黃偉哲目前已向中央爭取逾6億的經費，完成龜子港排水系統約6100公尺排水護岸整治、2座閘門新建及4座橋梁改建等工程。

在加速推動柳營地區防洪治水工程上，「龜子港排水護岸治理工程」於去年奪下「國家卓越建設獎」等優質獎項，透過護岸治理減少兩側農田耕作面積流失，減少約20公頃的淹水面積、保障約千名人口安全的作法，也得獲評選委員肯定可有效減輕柳營區及六甲區淹水風險。

▼台南柳營區防洪治水工程計畫 。（圖／台南市政府提供）

至於下一步的整治，還包括第2期的八老爺滯洪池工程，計畫擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計113年將完成用地取得，另外第1期的抽水站及滯洪池工程施工中，預計今年9月底前完工。

對此，黃偉哲表示，受到極端氣候影響，台南市旱澇分明越來越明顯，旱季時更要節水，台南目前1天用水量約為100萬噸，應可撐到梅雨季節來臨，如果提早啟動夜間減壓供水，控制用水量控制在100萬噸以下，加上民眾能更節約用水，水庫蓄水可以用更久。

黃偉哲強調，他會把握旱季機會加緊進行治水工程，替進如入汛期預做準備，同時也會透過政院新內閣對話的機制，向中央反映台南的需求，擴大加速推動防洪治水工程。