台南鹽水蜂炮魅力無雙　黃偉哲啟炮除瘟疫

▲全台矚目的台南鹽水烽炮，5日元宵節迎來最高潮，黃偉哲市長晚間前往鹽水武廟，向兩旁民眾打招呼並分送燈籠給小朋友，並向關聖帝君參拜祈求活動順利、瘟疫退散，並參與啟炮儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台矚目的台南鹽水烽炮，5日元宵節迎來最高潮，因為疫情趨緩，今年恢復遶境活動，黃偉哲市長先於晚間7時左右前往鹽水分駐所的指揮中心視察，確認各單位勤務工作是否完備，務求在安全的前提下，延續百年蜂炮文化。

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結束視察後，黃偉哲市長隨後步行到武廟，向兩旁民眾打招呼並分送燈籠給小朋友，並向關聖帝君參拜祈求活動順利、瘟疫退散，最後則是在鹽水國中操場與武廟及相關貴賓、地方民代共同參與啟炮儀式，包括立委賴惠員、議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿等皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，鹽水能夠有這麼精彩的蜂炮要感謝鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進以及立委、議員和民間贊助單位與各廟宇的協助，感謝他們帶來豐富精彩的鹽水蜂炮，他也呼籲民眾，觀賞蜂炮之餘也要做好全身的防護準備才能夠安全又快樂的迎炮城、衝蜂炮，享受之餘也要平平安安的回家。

黃偉哲也說，很多來過鹽水衝蜂炮的民眾都上癮了，年年都再回來，他表示，不管是親自參與還是在旁邊觀看都是很好的體驗，另外，他也提到鹽水不只有動態蜂炮也有璀璨精彩的月津港燈節，歡迎大家能一同來鹽水、來台南一遊。

主委翁再進表示，今年鹽水武廟總共發射200萬支蜂炮。由場中央4座獨特設計的主炮城發射蜂炮，搭配高空煙火及煙火瀑布，形成強烈的煙火聲光效果是鹽水蜂炮獨有的特色，位於舞台正前方的第一座主炮城達到3層高，也是今年的特點。

鹽水武廟表示，今年以「大展鴻兔」為主題，特別打造4座長40尺*寬8尺*高7尺的大型LED花燈炮城，搭配五彩繽紛的高空煙火，猶如火樹銀花般由天空直瀉而下，將是視覺一大享受。而這次活動另有由附近商家及廟宇製作約300多座的炮城散佈在整個鹽水區，讓民眾在鹽水各處都能感受到刺激的蜂炮體驗。

相傳鹽水蜂炮活動起源於清光緒11年，當地發生疫情，死亡人數增多造成居民恐慌，便向關聖帝君祈求。經過神明的指示後，要在元宵夜由信眾隨神轎一路燃放鞭炮，進行遶境來驅除瘟疫，之後便成為鹽水小鎮的宗教慶典。該活動於102年入選內政部「台灣宗教百景」，更是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動，並經交通部觀光局入選「2015-2023年台灣觀光雙年曆『國際級』活動」及2019台灣小鎮漫遊活動入選台灣30經典小鎮。