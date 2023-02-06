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大陸 大陸焦點 特派現場

北京「連三次抗議」美擊落氣球　謝鋒向美使館提出「嚴正交涉」

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登下令F-22戰機擊落「中國間諜氣球」。繼大陸外交部、國防部都發表聲明抗議後，大陸外交部官網5日再度發出新聞稿稱，中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。

謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

他怒斥，美方所作所為嚴重衝擊、損害峇厘島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。

此前，大陸國防部新聞發言人譚克非表示，「美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，這是明顯過度反應。我們對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。」

大陸外交部也回應，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，「中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。」

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