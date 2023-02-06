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星雲法師被冠「政治和尚」　親回出家人也是公民：問政不干治

記者趙蔡州／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午圓寂，享耆壽97歲。星雲大師除了在宗教界舉足輕重外，也從來不避諱接觸或談論政治，曾先後擔任國民黨黨務顧問、中央評議委員等，也因此遭立場不同的人士批評是「政治和尚」，但他認為他的人生觀一點都不政治，「我只是佛教裡一個關心社會的和尚！」

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

▲星雲大師認為，出家人也是公民，跟一般人一樣要盡國家義務，為什麼就不能表達道義，選賢與能。（資料照／民眾提供）

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星雲大師擁有國民黨黨員身分，曾於1986年擔任國民黨黨務顧問、1988擔任中央評議委員，經常關心政治、兩岸發展或是時事及公共議題，不避諱在鏡頭前公開表達看法，也因此遭立場不同的人士批評是「政治和尚」，但他認為出家人也是公民，跟一般人一樣要當兵、要繳稅、要盡國家義務，為什麼就不能表達道義，選賢與能？

星雲大師曾在日記寫到，要關懷社會、關懷國家，不一定要做官，如果佛教徒都不關心社會，芸芸眾生誰來度化，凡事只要對眾生有利，就不必太考慮個人利害，例如他當初接受中央評議委員，除了讓社會大眾明瞭政府，也讓政府知道佛教界有力量有人才，宗教對政治所持的態度非參與或躲避，而是「問政不干治」。

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

▲被批評是政治和尚，星雲大師自認人生觀一點都不政治，「我只是佛教裡一個關心社會的和尚」。（資料照／民眾提供）

星雲大師雖然是國民黨黨員，但其實他藍綠領袖都曾支持，像是馬英九2008年競選總統時，他就曾向大眾喊話，「希望大家幫馬英九找工作，馬英九如果找到工作，台灣會更好」，他2015年也曾公開稱讚蔡英文是媽祖婆，明年（2016年）一定可以當選總統，而蔡英文隔年真的當選總統大位。

針對外界「政治和尚」的批評，他曾在接受訪問時回答，自己的人生觀一點都「不政治」，他只是佛教裡一個關心社會的和尚，說他是政治和尚或做生意的和尚的人，這些人都不了解他，多數人甚至不認識且從未見過他，況且依對方的邏輯，他應該也算是「教育和尚」、「藝術和尚」等，如果批評的人覺得這樣有趣味，「就給他歡喜吧」。

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