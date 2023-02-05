圖／百年文資神將打頭陣！踩街遊行拉開台灣燈會序幕　日韓團體都來了

▲台北市長蔣萬安出席台灣燈會踩街遊行。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北市舉辦的「台灣燈會」將於5日晚間6時30分登場，下午先由踩街遊行替活動暖場、拉開序幕，台北市長蔣萬安在活動前，感謝百年文資團體、民間、戲曲學院參與表演，以及來自各國的國際友人遠道而來參與，並歡迎民眾於2月5日至19日把握時間參加燈會。

蔣萬安5日下午1時30分出席在台北市政府西大門舉辦的台灣燈會踩街遊行，看到大批媒體湧上提問時，先是大喊了一句「元宵節快樂」，接著僅不斷回應「謝謝」便走入活動會場。

▲台北靈安社。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安致詞時表示，今天是元宵節，也是2023台灣燈會在台北舉辦的開幕日，這是北市睽違23年之後，台灣燈會再次回到北市舉辦，別具意義，而且這次台灣燈會的規模以及熱鬧的程度都更甚以往。

蔣萬安說，這次踩街遊行有幾大亮點，第一是特別邀請百年的文資團體百年文資團隊「台北稻江靈安社」開路，由北管為台灣歷史最悠久的謝、范二將軍開道、氣勢磅礡；還有「身聲劇團」腳踏花車表演，以及「何曉玫舞團」真人扮偶，帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶，也感謝「戲曲學院青年劇團」帶來的精采民俗特技表演等。

▲台北市立大學醒獅隊。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安提及，2023台灣燈會在台北展區非常遼闊，從台北101、市府前廣場，一直到國父紀念館、忠孝東路，再延伸到東區商圈，大家都可看到各式各樣的燈飾；另外，台北市12個行政區、各地商圈也結合這次的燈會，包括藝術入店、各種促銷活動，歡迎所有好朋友到台北市各個角落去走走、看看燈飾。

關於此次踩街遊行團隊，為19個表演團隊、逾500位表演者組成遊行隊伍，由超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」率先開場，並由何曉玫MeimageDance、身聲劇場等表演團體、日韓帶來的國際風格舞蹈演出，以及建中、景美女中及雙園國中等學生隊伍展現驚人實力，還有2025雙北世壯運選手代表團、Open醬、福利熊等吉祥物隊伍賣力唱跳超吸睛，為台灣燈會揭開熱鬧序幕。

▼何曉玫舞團。（圖／記者袁茵攝）

▼精靈幻舞舞團。（圖／記者袁茵攝）

▼日本北海道科學大學相羅。（圖／記者袁茵攝）

▼日本三重縣四季舞。（圖／記者袁茵攝）

▼韓國傳統舞蹈團。（圖／記者袁茵攝）

▼日本名古屋笑。（圖／記者袁茵攝）

▼日本高知市Truck Yosakoi-ChiFuRe。（圖／記者袁茵攝）

▼台北市立建國高級中學樂旗隊。（圖／記者袁茵攝）

▼兆群表演藝術團。（圖／記者袁茵攝）