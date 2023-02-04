台灣燈會主燈點燈搶先曝光！科技兔絢麗奪目　估吸引1200萬旅次

記者李姿慧／台北報導

睽違23年，2023台灣燈會重返台北，明天元宵(25)正式開展至19日，估1200萬人参觀，今晚彩排點燈搶先曝光，主燈「玉兔壯彩」科技炫麗，展現台灣科技島實力，交通部長王國材表示，台灣燈會23年後重回台北市，見證北市城市進步和蛻變，象徵台灣民主自由活力。

第34屆台灣燈會睽違23年重返台北，2月5日至2月19日等15天將於東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市府前廣場延伸到信義商圈舉辦，共分為四大展區、一座主燈、六座副燈今日晚間7時於國父紀念館舉行主燈「玉兔壯彩」贈燈儀式及點燈彩排，現場吸引不少民眾搶先目睹高22公尺的科技玉兔主燈點燈。

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▲台灣燈會主燈點燈彩排搶先曝光。（圖／記者李姿慧攝）



王國材表示，今天台灣燈會贈燈和主燈開燈預演，民眾第一時間可先睹為快，主燈有22公尺，由國書法家張炳煌主燈題字「玉兔壯彩」，代表月光吉祥、光輝明亮；另由藝術家李明道操刀設計，靈感來自護國神山台灣晶圓産業，並結合科技，捕捉奥運得主郭婞淳臉部動作，為玉兔表演生動的表情，台灣燈會是國内具代表性活動，也是國境開放第一個大型活動，今年有很多踩線團來台，希望透過燈會體會台灣美景。

王國材表示，台灣燈會前11年都在台北中正紀年堂舉辦，2001年開始巡迴全台縣市，睽違23年重回台北，把燈會跟城市結合再一起，有四個展區、三百件燈飾，燈會23年來重大意義，是見證北市城市蛻變和進步，象徵台灣民主自由活力。

▲今天台灣燈會贈燈和主燈開燈預演。（圖／記者李姿慧攝）



觀光局表示，明(5)日為一年一度元宵節，晚間7時將由蔡英文總統主持開幕正式點亮主燈「玉兔壯彩」，其中交通部觀光局布設的中央展區位於國父紀念館與臺北市政府前廣場，透過傳統花燈、現代光影多媒體科技與光雕藝術結合，將國父紀念館打造成最經典的燈區。