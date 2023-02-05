民進黨議員批蔣萬安「詐騙市民」　拿「例行計畫」包裝成6大振興

▲民進黨台北市議員何孟樺批評，台北市長蔣萬安推出的6大振興是包裝例行計畫詐騙市民。（圖／翻攝自何孟樺臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重回台北市舉辦的台灣燈會將於2月5日晚上正式登場，台北市長蔣萬安1月31日於市政會議與產發局討論「商機活絡六大方案」，希望搭配台灣燈會進行促銷活動。但民進黨台北市議員何孟樺表示，其實台北市政府配合燈會提出的振興計畫，是「包裝例行計畫詐騙市民」。

何孟樺5日表示，她在今年1月初率先提出書面質詢，要求蔣萬安研擬北市2023振興計畫，當時市府也允諾會在3月提出方案，結果還不到3月，蔣萬安就提出了「6大振興方案」，但並非市府超有效率，而是蔣萬安急就章求讚美，把一堆本來就有在做的計畫，包裝成振興計畫，「整個計畫就跟蔣萬安一樣，金玉其外、敗絮其中。」

何孟樺提及，蔣萬安在2月初公佈六大振興方案後，自己隨即跟相關局處聯絡、確認資料，雖然一堆局處一問三不知，但還是發現其中的四大弊端，第一，六大振興方案其中有至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫，「好笑的是連年貨大街也算在裡面。」

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家祥攝）

何孟樺說，第二，蔣萬安公布「從2月開始的」市場振興券，從2022年早就由各商圈自治協會規劃執行了，規劃端根本不是北市府，完全是收割；第三，其中真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有2個，總預算也只有12萬元，而且市府完全沒有設定預期效益，也就是說振興促銷只是敷衍了事。

何孟樺強調，第四，蔣萬安當初承諾，會配合中央發放6000元祭出振興方案，自己跟相關局處確認後，也不在這六大振興方案之中，根本還沒開始計畫。

何孟樺批評，政策需要又快又好，但還不夠好之前，也不應急就章，振興計畫搞成這樣，不只浪費預算、毫無效益，規劃得比前台北市長柯文哲還爛，「我可以了解蔣萬安剛就任市長對市政不熟悉，但不熟就要學，不是整天只會逛大街迴避問題。」請北市府徹底檢討，配合中央即將發放的6000元做更詳盡務實規劃，不要再拿例行計畫來欺騙市民、敷衍了事。