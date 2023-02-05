　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓擬準備大規模閱兵！衛星拍到「紅光乍現」　慶祝75周年建軍節

▲▼北韓平壤金日成廣場去年4月25日進行大規模閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓平壤金日成廣場去年4月25日進行大規模閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，今年2月8日即將迎來「建軍節」第75周年，外界預估平壤當局恐將安排進行大型閱兵儀式。因為，從美國衛星影像的拍攝結果，可以觀察到金日成廣場「紅光乍現」，推測當局動員大批群眾為即將而來的閱兵儀式作排演。

根據《美國之音》（VOA），總部位於美國舊金山的私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）所拍攝到的4日平壤金日成廣場衛星相片上，可以觀測到出現明顯的紅光，報導分析這些紅光很有可能是來自北韓所動員的大批參與閱兵儀式排演的群眾，因為他們手持紅色花束。

至於衛星相片出現紅點、紅光的時間點為4日上午11時03分，至於上午10時24分拍攝的衛星相片則尚未出現紅點，因此推測平壤當局可能從4日上午10時24分至11時03分之間開始召集群眾。

報導指出，過去以來每當閱兵儀式的時間點逼近時，北韓總是動員一般居民前往金日成廣場進行閱兵儀式的排演，尤其星期六、星期日的衛星相片中總是能拍到「紅光乍現」，居民被當局動員前往現場舉著紅色花束。

先前美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》、華府智庫《北緯38度》（38 North）皆曾指出，北韓群眾在平壤金日成廣場、美林飛行場排演出「2.8」、「75軍」字樣，疑似是為8日的建軍節75周年大規模閱兵儀式做準備。

據悉，北韓近年將朝鮮人民軍正規軍部隊的創建日期（1948年2月8日）改定為「建軍節」，而依照北韓政治傳統上「逢五逢十」的慣例，今年建軍節可能備受當局重視。

《美國之音》指出，北韓在去年4月的閱兵儀式中曾出動2萬名兵力，接著先後公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」、極超音速飛彈「火星-8型」以及新型戰術誘導飛彈等，因此外界相當關注北韓今年建軍節閱兵將會對外公開哪些武器。

ET快訊
冷凍肉「泡水退冰」錯了！　專家示警：風險更高
福原愛拼復出瘦到尖下巴現形！　被酸「沒以前好看」
短髮妹「邊笑邊晃北半球」！　球迷秒認出：場上最辣
快訊／賓士休旅碰撞機車！女騎士捲入車底　救出已無心跳
快訊／湖南高速公路42車追撞！16死66傷　「車疊車」爆炸畫
炎亞綸東京逛街「偶遇台灣國民媽媽」　曝合照：全世界都在日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔台出包！貨機著陸一半赫見跑道還有客機　驚險掠過頭頂畫面曝

南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

醫生在拍！媽媽產檢「胎兒突然比YA」　奇蹟超音波照曝光

珠寶店鑽石項鍊失蹤！警調監控見「兇手」傻眼：果然識貨

北韓擬準備大規模閱兵！衛星拍到「紅光乍現」　慶祝75周年建軍節

氣球破了「中國下一步」？　前官員警告：恐派船隻干擾打撈

前科犯「列極度危險人物」狂虐1女至瀕死　逃亡仍在滑交友軟體釣妹

奧地利、瑞士雪崩頻傳！滑雪客「偏離指定路線」　至少5人喪生

射氣球焉用飛彈？專家曝「超難真相」：美現有武器根本對付不了

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

塔台出包！貨機著陸一半赫見跑道還有客機　驚險掠過頭頂畫面曝

南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

醫生在拍！媽媽產檢「胎兒突然比YA」　奇蹟超音波照曝光

珠寶店鑽石項鍊失蹤！警調監控見「兇手」傻眼：果然識貨

北韓擬準備大規模閱兵！衛星拍到「紅光乍現」　慶祝75周年建軍節

氣球破了「中國下一步」？　前官員警告：恐派船隻干擾打撈

前科犯「列極度危險人物」狂虐1女至瀕死　逃亡仍在滑交友軟體釣妹

奧地利、瑞士雪崩頻傳！滑雪客「偏離指定路線」　至少5人喪生

射氣球焉用飛彈？專家曝「超難真相」：美現有武器根本對付不了

塔台出包！貨機著陸一半赫見跑道還有客機　驚險掠過頭頂畫面曝

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

冷凍肉「泡水退冰」錯了！專家示警：風險更高　最佳解凍3方式

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

網美民宿開1.7億挑戰求賣　1年拉扯打8折成交

巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

國際熱門新聞

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

哥斯大黎加證實　首都出現「白色大氣球」

美派最強F-22戰機　射AIM-9X飛彈擊落中國氣球

泰國低成本Cosplay神還原台版包青天

快訊／中國間諜氣球已遭美軍擊落

年輕妹拒讓靠窗座位　竟一路被飆罵到降落

哈利王子「破處對象曝光」是40歲挖土機大媽

末日景象降臨！極地風暴下探-79°C體驗曝

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

豆腐渣圍欄　考生一靠摔6樓亡

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

拜登下令擊落中國間諜氣球　影片曝

更多熱門

相關新聞

前官員警告：中國恐派船隻干擾打撈氣球殘骸

前官員警告：中國恐派船隻干擾打撈氣球殘骸

美軍擊落闖入領空的中國間諜氣球，令北京震怒抗議。美媒針對中國可能的下一步行動訪問多名前官員等專家，有人認為中國只想輕描淡寫帶過，頂多嘴上說說，不會出手報復；但也有人認為，近日需格外小心中共進一步挑釁，甚至可能干擾美方回收殘骸的作業。

射氣球焉用飛彈？專家：現有武器對付不了

射氣球焉用飛彈？專家：現有武器對付不了

美軍擊落間諜氣球　陸國防部回應

美軍擊落間諜氣球　陸國防部回應

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

美官員曝：中國擁「間諜氣球艦隊」

美官員曝：中國擁「間諜氣球艦隊」

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮建軍節閱兵金日成廣場

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面