北韓擬準備大規模閱兵！衛星拍到「紅光乍現」　慶祝75周年建軍節

▲北韓平壤金日成廣場去年4月25日進行大規模閱兵儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，今年2月8日即將迎來「建軍節」第75周年，外界預估平壤當局恐將安排進行大型閱兵儀式。因為，從美國衛星影像的拍攝結果，可以觀察到金日成廣場「紅光乍現」，推測當局動員大批群眾為即將而來的閱兵儀式作排演。

根據《美國之音》（VOA），總部位於美國舊金山的私人地球成像公司「行星實驗室」（Planet Labs）所拍攝到的4日平壤金日成廣場衛星相片上，可以觀測到出現明顯的紅光，報導分析這些紅光很有可能是來自北韓所動員的大批參與閱兵儀式排演的群眾，因為他們手持紅色花束。

至於衛星相片出現紅點、紅光的時間點為4日上午11時03分，至於上午10時24分拍攝的衛星相片則尚未出現紅點，因此推測平壤當局可能從4日上午10時24分至11時03分之間開始召集群眾。

報導指出，過去以來每當閱兵儀式的時間點逼近時，北韓總是動員一般居民前往金日成廣場進行閱兵儀式的排演，尤其星期六、星期日的衛星相片中總是能拍到「紅光乍現」，居民被當局動員前往現場舉著紅色花束。

先前美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》、華府智庫《北緯38度》（38 North）皆曾指出，北韓群眾在平壤金日成廣場、美林飛行場排演出「2.8」、「75軍」字樣，疑似是為8日的建軍節75周年大規模閱兵儀式做準備。

據悉，北韓近年將朝鮮人民軍正規軍部隊的創建日期（1948年2月8日）改定為「建軍節」，而依照北韓政治傳統上「逢五逢十」的慣例，今年建軍節可能備受當局重視。

《美國之音》指出，北韓在去年4月的閱兵儀式中曾出動2萬名兵力，接著先後公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」、極超音速飛彈「火星-8型」以及新型戰術誘導飛彈等，因此外界相當關注北韓今年建軍節閱兵將會對外公開哪些武器。