美官員曝：中國擁「間諜氣球艦隊」　蹤跡遍及5大洲！

▲ 美軍F-22戰機射彈擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國北部有中國間諜氣球闖入領空，4日在大西洋上空被擊落，未料中南美洲委內瑞拉、哥斯大黎加及哥倫比亞也接連出現極其相似的氣球狀物體。美國官員披露，這些氣球搭載明顯無關氣象或民用研究的監視設備，且近幾年中國「氣球艦隊」蹤跡已經遍及全球5大洲。

根據美國廣播公司（ABC），美國一名高級國防官員透露，中國擁有一批類似的間諜氣球，包括本周在中南美洲國家上空發現的氣球，組成一支「氣球艦隊」。

官員指出，「這些氣球都是（中國）為執行監視行動而研發的氣球艦隊一部分，也侵犯其他國家主權。這類活動往往是在解放軍指揮下進行，過去幾年內，中國氣球曾在包括東亞、南亞及歐洲在內的5大洲國家上空被發現。」

中方堅稱，出現在美國北部上空的氣球是民用飛艇，主要用於氣象等科研，因不可抗力意外進入美國領空，不構成軍事或人身威脅，對於美方動武擊落表示強烈不滿及抗議。

但美國一名高級官員反駁，中國派出氣球實際上就是為了監視，「它飛越美國上空的路徑靠近許多潛在敏感地點」，與北京說法互相矛盾，且這些氣球搭載與標準氣象活動或民用研究無關的監視設備，顯著特徵就是下方金屬支架上的收集器設備（Collection pod）及太陽能板。