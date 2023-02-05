快訊／美軍擊落中國間諜氣球　陸國防部：保留「必要手段」權利

▲大陸國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登下令F-22戰機擊落「中國間諜氣球」。對此，大陸國防部今（5）日下午回應稱，此舉「明顯過度反應」。

大陸國防部新聞發言人譚克非表示，「美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，這是明顯過度反應。我們對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。」

大陸外交部稍早亦作出回應，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議；中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況，「中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。」

大陸外交部表示，在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，「中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。」

▲美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

綜合外電報導，拜登4日下令「處理」（take care of）飄入領空的中國間諜氣球，隨後美軍於4日派出戰機在東岸領海擊落這顆氣球，並正在大西洋回收碎片。

五角大廈指控，這顆氣球被用來監視美國戰略要地，而氣球殘骸將被送往聯邦調查局（FBI）實驗室，由專家和情報機構進行分析。