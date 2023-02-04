　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州上空遭中國間諜氣球闖入，民間要求政府將其擊落。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國領空2日遭中國間諜氣球闖入，引爆中美外交矛盾，民間要求擊落氣球的聲浪也愈發高漲，但軍方與飛行專家卻立刻表示，要擊落6萬英呎高空的中國間諜氣球，幾乎難如登天。《商業內幕》也舉以25年前的一宗案例，解釋這樣的行動有多艱鉅，即使政府派出2架戰機，對氣球發射逾千發子彈，也無法將其擊落。

1998年8月，一顆巨大的研究氣球飛入加拿大上空，試圖測量當地的臭氧水平，不料氣球隨後卻失控飛越加拿大和大西洋，甚至穿過英國領空，進入冰島，一路向北飄去。2架加拿大皇家空軍的CF-18戰機在紐芬蘭上空發現這顆氣球，隨後向其發射了1000多發子彈，試圖要擊落這顆不受控的氣球，結束它的漂流之旅。

據美聯社當時報導，這2架戰機確實有幾發打中了這顆氣球，但氣球卻未因此爆炸墜落地面，反而是在漏氣後持續飄浮在空中。加拿大軍方發言人威爾斯（Steve Wills）告訴BBC，儘管這顆氣球的體積有25層樓這麼大，卻難以被戰機擊中，「當CF-18飛得很快時，氣球卻在空中靜止不動，導致射擊變得很困難」。

加拿大少校拉沃伊（Roland Lavoie）透露，雖然這2架CF-18裝備了空對空飛彈，但飛行員卻未在行動中使用這些飛彈，因為「民眾絕對不會喜歡一枚飛彈從他們頭上飛過，而且花幾十萬美元買一枚飛彈來射氣球實在是太過分了」。BBC指出，英美當時也派出了戰機試圖擊落氣球，但這些攻擊全都被氣球一一躲過。

BBC和《愛爾蘭失敗》當時的報導也顯示，這顆擁有300英尺氦氣的氣球對飛越大西洋上空的航班造成了不小的影響，但如果要直接放掉氣球的氣的話，這顆氣球的體積幾乎可以覆蓋5個足球場的面積。《商業內幕》指出，如今美國上空出現類似於當時情況的氣球，五角大樓暫時決定不擊落氣球，一面造成人員或財務損失。

▲▼中國間諜氣球,圖表。（圖／達志影像／newscom）

▲中國間諜氣球飄浮高度。（圖／達志影像／newscom）

ET快訊
男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞
12歲男童過馬路被撞飛慘死　駕駛5萬交保
曾賞劉德華一巴掌！　東北「黑幫教父」被處死
泰國Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖
「最美玉女」突現身高雄夜市！　攤商、遊客驚喜搶合照
印高中生開車撞爛！　女友「脫光」坐副駕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」

日相秘書官歧視同性戀「非常討厭」　岸田憤怒宣布拔官：談話荒謬

來不及上大學！健康男22歲前夕「睡夢中猝死」　才知心臟有這問題

不滿小孩被老師打！瘋漢持棍闖校叫囂　學生嚇爆趴地躲桌底

美民主黨眾議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

梁朝偉曝爸媽每天吵架「童年躲被子哭」　「自認是普通人」避免交流拒學日文XD

泰國低成本Cosplay神還原「台版包青天」　台灣網友洗板朝聖

日本開始限制對中國出口「半導體設備」　春季完成修法

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

日本人「已經30年沒加薪」　物價卻是41年來最高！CNN揭慘痛現實

YouTuber被兄弟性侵逃家！遭母設局騙回　父下手勒斃稱「洗刷恥辱」

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」

日相秘書官歧視同性戀「非常討厭」　岸田憤怒宣布拔官：談話荒謬

來不及上大學！健康男22歲前夕「睡夢中猝死」　才知心臟有這問題

不滿小孩被老師打！瘋漢持棍闖校叫囂　學生嚇爆趴地躲桌底

美民主黨眾議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

不會破！水煮蛋「用3個小技巧」　要幾分熟就幾分熟

警追賓士開3槍打死人遭起訴…死者母感動　基層警說出問題癥結

小6童過斑馬線一半遭猛烈撞擊亡　駕駛5萬交保

男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞

縣府公告大武衛生所2月份門診表　民眾可就近看診

黃安打羽球「突喘不過氣」！　出現心梗瀕死感：立春差點成為忌日

Bright來台「道明寺上身」臭臉、拍照還在吃！　泰國F4記者會大遲到擺譜

《怪奇物語》衍生劇確認！以「伊萊雯」為主軸　威爾曝第5季將開拍

真人《魷魚遊戲》參賽者怒控「拍攝環境不人道」準備提告！　Netflix反擊了

元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」恐讓整年財運全掉光

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

「迴轉壽司」沒了　壽司郎公布新營運方式

正妹讀高中被取笑　長大卻嫁給「霸凌她的人」

20歲女登山客失蹤42年　已成木乃伊

高中生無照開車自撞　女友還全裸坐副駕

美網瘋傳疑似間諜氣球「被擊落」畫面

即／美國務卿訪華延期　中國剛承認氣球事件

A片經典橋段超傷身　女優揭業界黑幕

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

特斯拉女駕駛睡死！靠「自駕」飆速112kmh

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站

更多熱門

相關新聞

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

美國富國銀行一名已婚女性資深副總裁與同事們前往加州出差，期間喝醉酒，當晚遭同事闖入房間性侵得逞，對方事後承認發生多次性行為，且當時並未採取任何避孕措施。女子後來向管理層通報此事卻遭到報復，不允許她參與重要會議，客戶也被重新分配，她目前針對銀行及4名銀行員工提告，要求賠償。

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站

起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」

起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」

美議員籲「擊落」間諜氣球　飛行員：太難了

美議員籲「擊落」間諜氣球　飛行員：太難了

前官員分析：間諜氣球「反而有利美國」

前官員分析：間諜氣球「反而有利美國」

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武美國北美要聞中國美中關係間諜氣球加拿大CF-18

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面