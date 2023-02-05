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拜登下令！戰機擊落中國間諜氣球　飛彈射爆瞬間影片曝

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國媒體報導，總統拜登今天下令軍方派出戰機，在東岸領海擊落入侵領空的中國間諜氣球。此前這顆氣球飄過北美多處敏感軍事地點，成為華盛頓和北京緊張關係的最新導火線。

▲中國間諜氣球已遭美軍飛彈擊落。（圖／路透」）

▲中國間諜氣球已遭美軍飛彈擊落。（圖／路透」）

美聯社援引2名不願透露姓名的官員說法報導，這顆間諜氣球是遭1架空軍戰機擊落，如今當局正採取行動，以從大西洋領海回收氣球碎片。這顆白色氣球原本在約6萬英尺的高空飛行，估計其體積約與3輛巴士相當。

電視轉播畫面顯示，在一場小規模爆炸後，氣球向海面墜落。畫面可見軍機在附近飛行，海面也有船隻部署，以準備進行殘骸回收工作。

報導指出，官員的目標是精確掌控行動時間，以在碎片沉入海中之前盡可能回收更多碎片。五角大廈先前曾稱，碎片分布範圍料將相當廣泛。

稍早之前，拜登告訴媒體記者，當局會「處理」（take care of）入侵領空的中國偵察用高空氣球；美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）也宣布，為支援「國家安全工作」，將暫時關閉美東地區的3座機場，包括南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）、月桂堤（Myrtle Beach）機場，以及北卡羅來納州威爾頓（Wilmington）機場。

據報導，軍方先前就曾考慮擊落氣球，但因擔心墜落碎片傷及地面人員，因此決定等待氣球飄入大西洋後再予處理。

這起爭議事件也導致去年11月拜習會築起的美中善意盡消。美國國務院資深官員3日表示，鑒於中國偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，國務卿布林肯（Antony Blinken）將延後原訂5日出發的訪中行程，待情勢允許再擇日出訪。

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快訊／美軍擊落「中國間諜氣球」　飛彈射爆影片曝

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