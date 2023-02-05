台灣女優登「AV界告示牌」　楚夢舒曝入行最愛的事：每次都新鮮





▲台灣AV女優楚夢舒，登上美國《AVN雜誌》。（圖／翻攝楚夢舒推特）

記者張靖榕／綜合報導

被《紐約時報》譽為AV界《告示牌》（Billboard）的美國成人雜誌《AVN雜誌》，日前專文推薦台灣AV女友楚夢舒。楚夢舒受訪時表示，目前為止拍A片帶給她的最大的快樂，就是扮演不同角色，每次都讓她覺得新鮮有趣。

《AVN雜誌》3日刊登《新鮮面孔：楚夢舒 台灣新人在拉斯維加斯麻豆傳媒攤位與粉絲見面》一文中，指出此行是22歲的楚夢舒第一次踏上美國土地，她今年1月與團隊參加在拉斯維加斯舉辦的「2023 AVN秀」。

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▲▼楚夢舒入行一年多，每次拍片都覺得新鮮。（圖／翻攝楚夢舒推特）

來自台灣桃園的楚夢舒受訪時大方表示，從女服務生轉換跑道成為AV女優後，最喜歡的就是能夠在片中扮演不同角色，「每次拍攝都讓我覺得非常有趣新鮮」。她說喜歡這份工作，因為能和人們互動聊天，也能到處跑，「我覺得很棒，因為我沒辦法一直安靜。」

楚夢舒說，能參加這次盛會讓她「開心又興奮」，但並沒有停留太久，希望下次能再到美國，因為她喜歡美國，而且也從來沒有和美國男性一次拍過A片。不過她接著說道，下周就要首度和美國男優拍新片了。

▼楚夢舒將首度和美國男優拍片。（圖／翻攝楚夢舒推特）

楚夢舒入行一年多來，已經拍攝30多支A片，但都是與亞洲男優激戰。文章指出，接下來要和楚夢舒激戰的2名「美國種馬」，分別是布朗森（Nathan Bronson）和史提爾（Codey Steele）。