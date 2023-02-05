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烏克蘭前外委會主席：台灣對烏援助是中國10倍多

▲台灣捐27噸醫療物資援烏克蘭　華航班機昨晚啟飛 。（圖／外交部提供）

▲台灣援烏醫療物資。（圖／外交部提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

去年10月曾訪台的前烏克蘭國會外交委員會主席霍普科近日訪問英國。她告訴中央社，自俄烏戰爭爆發以來，台灣對烏克蘭的人道援助規模是中國的10倍以上，「我們很感謝台灣」。

她提到，在台北和基輔互設代表處很重要，「我們必須思考長遠規劃」。儘管肩負遊說英國各界在新的一年挺烏力道不減的使命，霍普科（Hanna Hopko）在就嚴肅議題發表看法之際忍不住透露，她實在很喜歡台灣的鳳梨，希望有機會在烏克蘭回味。

霍普科於2014至2019年擔任烏克蘭國會外委會主席，具多年非政府組織（NGO）經驗，是2014年「脫俄入歐」獨立廣場革命（Euromaidan）前後崛起的新一代政治人物。她未參加2019年的國會大選，目前是NGO「反貪腐行動中心」（Anti-Corruption Action Center）執行委員，以及推動烏克蘭政治和社會轉型的ANTS創辦人，曾協助台灣向烏克蘭提供發電機、供暖設備等人道援助。

1月下旬，她與全由女性組成的倡議團體「國際烏克蘭勝利中心」（International Center for Ukrainian Victory）數名代表訪問英國，拜會外交部、國防部等部會官員，並與國會議員、智庫代表等會晤，力求擴大英國對烏克蘭在軍事、經貿等領域的支持。

受戰爭影響，烏克蘭男性出境受到極大限制，女性因此在國際遊說扮演要角。英國2020年與烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。去年11月，英國與烏克蘭在既有的自由貿易協議基礎上，簽訂數位貿易協議，雙方並將在資訊安全深化合作。霍普科一行人訪英也觸及相關議題。

霍普科強調，烏克蘭目前急需北大西洋公約組織（NATO）規格的武器，包括火炮、防空系統、坦克、戰機，且交運務必力求穩定、及時，俄軍必須被逐出「烏克蘭每一寸領土」。

除了軍事援助，由於俄方持續破壞烏克蘭的基礎設施及非軍事建物，實質上相當於對平民發動恐怖攻擊，霍普科強調，來自各國、包括台灣的人道援助，也十分重要。

霍普科等人訪英的一大任務還包括敦促各國加大對俄制裁力道，擴大在高科技、軍事工業、能源、關鍵原物料等領域的制裁範圍，包括將俄羅斯國營核子企業（Rosatom）納入新一波制裁清單。

台灣在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，宣布對俄實施高科技、軍民兩用貨品出口管制，今年1月初更將管制範圍由以半導體、電子產品為主的品項擴大至加工設備、化學品等。

不過，根據英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）去年8月發布、與烏克蘭合作進行的調查報告，俄軍使用的軍事設備、飛彈和無人機內仍可找到來自美、英、德等西方國家的半導體與微電子產品；除了中國和香港，台灣也名列前10大來源。

值得注意的是，俄方取得管道包括黑市、途經第三地或用途未經供應商授權的「灰市」、具「白手套」功能的企業等，榜上有名不必然意味相關企業「明知故犯」。

這項跨國調查計畫持續進行，成果頗受西方各國政府重視。霍普科說，台灣恐怕有必要深入分析、清查，盡力確保不會有來自台灣的晶片和其他敏感科技流向俄方。

台灣有意願參與烏克蘭經濟重建，中國是否可能構成阻礙？霍普科指出，中國在不同領域的影響力、利益網絡和滲透行動不僅存在於烏克蘭，也可見於其他許多國家，但俄羅斯對烏克蘭的侵略以及北京的「親俄式中立」，讓中國在烏克蘭的形象已不若以往。

霍普科認為，烏克蘭甚至能進一步根據自身經驗，向其他中、東歐國家說明，為何與中國的投資貿易活動和其他合作可能潛藏安全風險，猶如「特洛伊木馬」。台灣則可運用自身在科技、經濟等領域的實力，擴大在烏克蘭的影響力，並向各國示警北京的野心。

研究領域包括中國在東歐、巴爾幹和高加索地區影響力的羅馬尼亞學者伊歐尼塔（Sorin Ionita）日前接受中央社採訪表示，包含烏克蘭在內的相關國家對中國及其政權的認知十分有限，這是除了雄厚資本和龐大市場以外，中方得以施展影響力的主因之一。他提出「東方主義2.0」（Orientalism 2.0）概念，說明一廂情願、資訊落差如何導致對中國的錯誤解讀和偏差想像。

霍普科說，她十分期待台、烏關係的未來發展。不過，現階段，烏克蘭能夠在軍事、外交、司法等領域取得明確勝利，就是對北京的最佳嚇阻；在對抗威權主義擴張方面，台、烏有一致利益：烏克蘭的勝利將向對台灣虎視眈眈的北京傳達有力訊號。

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