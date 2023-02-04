雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年雲林草嶺櫻花季在2月登場，古坑大草嶺地區櫻花在春節連假後瞬間大爆發，繼青山坪農場首波櫻花引領綻放後，不僅著名的石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木之外，雲嶺之丘與五元兩角等區各品種櫻花也陸續綻放。今（4）日週六雖是補班日仍湧入大量遊客一度造成大塞車，全都是為賞櫻而來，隨青山坪咖啡飄香，為賞櫻心情陳鋪出另一番風味。

▲青山坪農場櫻花爆開，美不勝收宛如仙境。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲縣長張麗善指出，草嶺石壁富含豐富芬多精負離子，整個大草嶺地區目前正值約21種櫻花陸續綻放，在去年透過台大實驗林團隊經過生態資源盤點及環境檢測將「雲嶺之丘」、「杉林步道」、「五元兩角」與「木馬古道」 規畫為「雲林森林療癒基地」新熱點。讓今年到訪遊客除了享受滿山谷的櫻花圍繞外，更可來一趟森林療癒之旅，走訪步道，感受涼爽的微風徐徐迎來舒適放鬆。

▲青山坪農場各品種櫻花爆開，一走進去彷如世外桃源。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日是農曆年節開工後第一個週六補班日，但進入古坑草嶺地區彷彿大家都還在放連假，成串的車潮、徒步進入青山坪的遊客排成人龍，悠閒散步的遊客、被整排浪漫櫻花包圍的網美，此時整個草嶺風景區的氛圍，猶如進入世外桃源，讓人忘卻所有煩憂。

▲今日週六補班日，在這裡卻一點都沒有平常日的感覺，遊客全被盛開櫻花吸引蜂擁而至。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府文觀處長陳璧君表示，為讓更多遊客前往感受草嶺之美、體驗健康療癒，讓身心靈健康，亦能促進草嶺石壁地區的健康旅遊新契機。文化觀光處結合石壁休閒農業發展協會推出每周1次的五感體驗，讓民眾身心靈得以獲得放鬆，在櫻花季期間，每周六各一梯次的導覽活動(2/4、2/11、2/18、2/25、3/4) 。

▲成串的車潮、徒步進入青山坪的遊客排成人龍，讓整個草嶺風景區熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳璧君說明，活動安排有五感體驗、空靈音樂療癒、正心花藝、靜悟茶席，歡迎全國民眾前往賞櫻，也可至草嶺石壁森林療癒景點呼吸芬多精。採限額報名制，可洽石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲0988-159771。

▲石壁休閒農業發展協會推出每周1次的五感體驗，在竹林的包圍下進行靜悟茶席，讓身心靈獲得極致放鬆。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府提醒，為維持賞櫻品質及交通秩序，2月4日至3月5日櫻花季期間，草嶺第一停車場-青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、縣道149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東礕山莊至九芎神木入口處及40號農路單行道管制、路邊禁止停車。

▲青山坪農場各品種櫻花爆開，一走進去彷如世外桃源。（圖／記者蔡佩旻攝）

平日不管制，假日管制時間為上午9時-下午15時，為了避免上山賞櫻花遊客因山路狹小塞車，縣府開闢2處停車場供遊客停放車輛，讓遊客能盡興賞花，留下難忘回憶。

▲青山坪農場彷如世外桃源，隨青山坪咖啡飄香，為賞櫻心情陳鋪出另一番風味。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲成串的車潮、徒步進入青山坪的遊客排成人龍，讓整個草嶺風景區熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻攝）