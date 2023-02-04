中國間諜氣球「下方攜帶設備」長達27公尺　相當於3輛公車連接長度

記者張寧倢／編譯

中國間諜氣球出現在美國領空，引發中美雙方外交當局矛盾。五角大廈官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，這顆間諜氣球下方帶有90英尺長（約27.4公尺長）的結構，大約是3輛城市公車接起來的長度，應該是用來讓氣球轉向與監視的裝置。

▲美國蒙大拿州比靈斯市（Billings）天空中出現疑似中國間諜氣球，下方估計帶有操控轉向與監視用的巨大設備。（圖／路透）

根據CNN報導，五角大廈消息人士透露，飛越美國上空的氣球下方的底層結構長約90英尺，而能夠攜帶這麼大的附帶結構的氣球顯然應該更加巨大。而五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）此前曾於2日表示，這顆間諜氣球下方的有效酬載（payload）容量很大，他比喻這就像個飛艇下方的籃子，體積尺寸大到讓官員擔心，如果將氣球擊落，可能導致碎片四散使地面人員或財產損失。

另據CNN氣象專家格雷（Jennifer Gray）分析推測，這顆中國間諜氣球似乎正隨著風向飄動，接下來強風方向預計將由西向東吹，氣球疑似正在飛向美國東岸的卡羅來納州附近或維吉尼亞州。據美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）的天氣預測模型，這顆間諜氣球最快可能在當地時間周五（3日）晚間稍晚或是周六（4日）上午飛離美國東岸。

報導指出，中國間諜氣球最初被發現時位於美國北部蒙大拿州，最後一次被目擊則是在中部密蘇里州。不過，格雷也提醒，風速或風向會隨著距離地表高度的變化產生劇變，天氣預報只是預測，影響因素仍非常多。