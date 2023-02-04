淡水女怒了！投資85萬「再付10萬」才能贖回　聯手警揪幣商車手

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區一名26歲陳女，投資85萬元虛擬貨幣想「贖回」獲利所得，詐團向陳女說，需要10萬元保證金才能拿回，陳女2日晚上與警聯手約出詐團車手「交付保證金」，當場逮捕詐團成員邱男並查扣相關贓證物帶回偵辦，訊後依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌移送，並持續追查幕後主嫌及共犯。

▲▼淡水女被騙85萬，報警聯手釣出「幣商」車手逮捕法辦 。（圖／記者戴上容翻攝）

2022年12月，陳女透過臉書投資「虛擬貨幣」廣告，隨後加入詐團在LINE虛設「○○理財家」投資群組，陳女見群組分享投資獲利心得頗為心動，隨後與自稱交易員、客服人員互加好友，陳女被詐團話術誆騙掉入詐團所設下圈套。

今年1月開始，陳女以匯款、超商代碼繳費「投資」，起初帳面小有獲利，後續再現金面交「幣商」邱男，前後共交付85萬元，陳女之後想要贖回獲利，詐團卻以網頁維修、客服繁忙等藉口推託，最後說要付10萬元保證金，才能贖回之前所投資金額，陳女直到她發現投資網站及自身銀行帳戶遭列警示，才驚覺是一場騙局向警報案。

1月2日晚上，陳女與警聯手約出詐團車手邱男「交付保證金」，當場逮捕詐團成員邱男， 現場查扣手機2隻、新臺幣20萬餘元等贓證物，全案警詢後依法移送地檢署偵辦，並持續追查幕後主嫌及共犯。