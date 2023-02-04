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福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮太平媽祖廟每年冬夏都會舉辦成長營，每屆均以時下最夯的遊戲或影劇，推出如開心農場、陣頭、新兵日記等不同主題，每每開放報名即秒殺，今年寒假邁入第29屆今（4）日開營，由西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，主題為「福興小當家」以西螺生產的稻米、蔬菜、醬油烹調美食，藉由活動讓小朋友們對於西螺有更多的認識。

▲今年寒假邁入第29屆今日開營，由西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長。（圖／記者李政遠攝）

▲今年寒假邁入第29屆今日開營，由西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮是西螺地區首要宮廟，深耕地方、福植公益、推動觀光等，每年舉辦各年齡層活動皆吸引許多民眾來參與，成長營每借一開放報名都在30分鐘左右秒殺額滿，家長為了能讓孩子參加成長營，一大清早5點就來到福興宮排隊等候，深怕來遲報不上名，可見福興宮成長營深受好評，還有孩子是從一年級參加到六年級都沒缺席。

第29屆福興太平媽成長營主題為「福興小當家，神秘廚具大冒險」，隊服大學生的發想以懷舊的風格辦理，以中華一番的內容規劃出一系列活動，畢竟西螺是盛產稻米和醬油的產地，然而這些產品都是與主題習習相關，日常生活中都會接觸，故此讓小朋友來多加認識西螺鎮的傳統產業。

▲今年寒假邁入第29屆今日開營，由西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長。（圖／記者李政遠攝）

▲福興宮戮力延續在地文化，舉辦太平媽成長營，未來將配合西螺鎮公所將西螺在地文化融入地方教材，讓小學了解西螺鎮的故事及福興宮太平媽祖的歷史。（圖／記者李政遠攝）

西螺鎮長廖秋萍表示，擔任第29屆成長營榮譽營長非常的開心及榮幸，每年太平媽都會舉辦2次成長營，看到這麼多熱情的大學生、活潑的小學生，可以感受到福興宮董監事的用心規劃，讓我們的小朋友在寒假期間，參加內容豐富又能成長知識的營隊，也非常感謝大學生隊服的用心規畫及帶動，讓参與的小朋友度過歡樂的時光。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，十幾年來，福興宮戮力延續在地文化，舉辦太平媽成長營，未來將配合西螺鎮公所將西螺在地文化融入地方教材，讓小學了解西螺鎮的故事及福興宮太平媽祖的歷史，讓太平媽成長營繼續舉辦傳承，非常感謝西螺鎮長廖秋萍不餘遺力，幫助福興宮推廣文化活動。

 


►聽Podcast #我在案發現場

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