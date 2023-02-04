超沒公德心！21人八仙山大搞營火晚會　最重罰600萬...還要吃牢飯

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

超沒公德心！昨(2/3)日上午11時許東勢林管理處接獲通報，所轄八仙山事業區第54林班之造林地發現有人生營火，該處即刻調派鞍馬山工作站7名人力，會同內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊員警於12時許抵達現場，發現營地仍冒火煙且遺留大量炊煮餐具，立即啟動蒐證機制，並於附近林地搜索蹤跡且就地進行埋伏，遂於當天下午近3時許查獲陸續返回營地人員共計21名。

▲超沒公德心！八仙山開營火晚會，21人恐面臨高額罰款。（圖／林管處提供）





初步調查，21人是朋友，一起是向台北一家旅行社報名，參加四天三夜大雪山野營，昨天是第三天，已連續兩晚都在同一地點野營，由42歲李姓導遊負責撿拾地面林木生火煮食，沒有砍伐痕跡，保七昨晚八點多，把人全帶下山，李男依違反森林法現行犯，今天下午四點移送台中地檢署，其他21人依證人身份製作筆錄後，已陸續離去。

▲現場發現不少炊具及吃飯的餐具。（圖／林管處提供）



東勢林區管理處指出，案發地點為造林地，研判營火所用林木，為林下整理撫育遺留之小徑木，該處遍植香杉、紅檜、扁柏等造林樹種，屬於針一級貴重木，樹種帶有油質及芳香味，一旦營火不慎引發森林火災，將造成巨大損失並搶救不易。

▲超沒公德心！21人恐面臨高額罰款。（圖／林管處提供）



這21人於林地內引火之行為，已觸犯森林法，除依森林法第56條規定，可處12萬元以上，60萬元以下罰鍰外，另擅自取用林木營火屬竊取行為，亦觸犯森林法第50條竊取森林主、副產物者處六月以上五年以下有期徒刑，併科30萬元以上600萬元以下罰金，如果其中有貴重木材者，加重其刑至二分之一，全案交由警方偵辦。

東勢林區管理處呼籲，乾燥季節來臨，中部山區已將近2個月未曾降雨，林地相當乾燥，一點火星就可能引起森林火災，提醒民眾，森林區域切勿引火，進入山林勿生火煮食、亂丟菸蒂、引火燒墾，共同愛護珍貴台灣山林。