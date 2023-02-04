台中客運鬼切左轉　街頭驚險狂飆司機被記過...「這原因」免罰

▲▼台中客車在街頭狂飆，未打燈鬼切左轉，但這驚險畫面竟不用開單。（圖／網友楊阿德提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中客運131路公車在大年初四（1月25日）行駛在南門路時，公車原本要從內側車道超越前方自小客車，先換到外側車道時沒打右轉燈，接著從外側車道直接左轉，鬼切到自小客車前面，瘋狂行徑嚇得自小客車駕駛大罵三字經，並將離譜畫面上網。警方表示，公車司機行為雖已違反相關交通規定，原本最重可處5400元，但已超過7天時效，無法開單。

網友楊阿德昨天在youtube上傳兩段行車紀錄器影片，車後鏡頭顯示，台中客運一輛公車速度相當快，先是行駛在內側車道，快要逼近到他的車子時，在未打右轉燈的情況下切到外側車道直行，他被嚇到猛按喇叭，不料下一秒，公車竟然直接從外側車道快速左切到自小客車前面，楊姓車主再度被嚇得大罵三字經。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，處1200元以上、3600元以下罰鍰；另外，汽車左轉彎時不先駛入內側車道，直接從外側切入，此行為依道路交通管理處罰條例第48條規定，處600元以上、1800元以下罰鍰，不過，由於車主po影片的時間，已超出當時違法時間7天的檢舉期限，依法無法開單。

台中市交通局表示，131公車是行駛霧峰區朝陽科技大學和北屯區公所之間，將依規定處分客運業者，並納入公車評鑑，客運業者則說，將對司機記過處分，並派員跟車稽查，避免再犯。