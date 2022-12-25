台中公車司機飆罵老翁！港籍女乘客出言制止　竟遭開車撞倒、痛毆

▲香港籍女乘客搭稱公車時，遇到司機飆罵年長乘客，於是出言制止，沒想到後來又遭對方開車撞倒、痛毆。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯振中／綜合報導

台中日前發生一起公車暴力事件，一名年長者因為行動不便，上車時耽誤了一些時間，竟遭公車司機痛罵「像你這種老人真不該搭公車」，車上的香港籍女乘客出言理論，竟因此遭司機開車推撞、毆打，恐怖的過程在網路上曝光，立刻引起許多網友撻伐。

車上的香港籍女乘客在臉書指控，她22日上午搭乘公車時，看見了一名年約7、80歲的老翁，老翁因為行動不便，上車時耽誤了約1分鐘左右的時間，沒想到因此遭到司機痛罵。

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司機開口斥責，「像你這種老人真不該搭乘公車」，會害公車誤點，若知道行動不便，就該搭計程車，或是找家人接送。當時有位女乘客聽不下去，出言駁斥司機，老翁並非自己想要行動不便，且照顧乘客的需求，本來就該是公車司機的責任。

▼公車司機嗆老翁，若行動不便就不該搭公車，會害車班誤點。（示意圖／記者林敬旻攝）



不過，司機沒有多加理會，反而愈罵愈起勁，等到老翁準備下車，還不斷出言斥責，甚至要求老翁別再搭同一輛公車。香港籍女乘客最後聽不下去，氣得要求司機閉嘴，已經這樣罵了整路，說這些令人難堪的話，究竟有什麼用處。

司機似乎是承受不住眾怒，在距離老翁下車站約20公尺的地點，突然拒絕開車，並將乘客全趕下車，理由是「汽車壞掉」。

香港籍女乘客只能下車，扶著不斷嘆氣的老翁，向老翁準備前往的目的地前進。沒想到這時公車司機突然發動車輛、準備離開，香港籍女乘客於是上前阻擋，站在車頭前質問，明明報稱公車壞掉，為何又突然能發動，「我和你在這裡等公司的人來。」

豈料司機竟一路向前，直到撞上了香港籍女乘客，接著又下車拳腳相向，不斷毆打香港籍女乘客的頭部、背部，還將人拎起來亂甩，恐怖的行為令人髮指。

隨著圍觀的群眾增加，司機也不再動手，而是跳上公車揚長而去，留下淚流滿面的香港籍女乘客。她邊哭邊到醫院驗傷，並前往派出所備案，過程中也相當痛恨自己的渺小、無力。

▼ 司機恐怖的行為令人髮指，甚至還動手痛毆港籍女乘客。（示意圖／記者姜國輝攝）

而後司機與公司代表抵達派出所，剛開始態度十分惡劣，不斷推卸責任、假裝失憶，嚇得她忍不住哭了出來，直到員警到場放話，若是和解談不成，直接提告就好，司機才一改先前的態度，不斷下跪、鞠躬，希望能得到原諒。

她一時心軟，以為能夠小懲大誡，讓對方願意正視問題，於是以6,000元台幣達成和解，沒想到簽名後才發現落入了圈套，除了與司機個人和解以外，和解書上還加入了公司的資料，意味著和解內容上升到了公司層面，除了放棄對司機的法律追究，也放棄了向公司爭取賠償的權利。

香港籍女乘客指出，這點調解員並無解釋，公司方面也沒有明講，甚至她23日致電公司，對方也不保證解雇肇事司機、以後不會再搭到同一名司機的車輛。

香港籍女乘客也忍不住感嘆，司機利用她的同情心，連帶著替公司撇除了法律責任，公司不即時解雇司機，調解員不強調、解釋「連帶」的概念，這些問題環環相扣、互為主體，只能期待下次再遇到同一名司機時，再觀察對方是否有改過自新。

恐怖的遭遇曝光，不少網友留言斥責，「惡劣司機，妳要保重」、「直接提告傷害吧！這種人，不要和解」、「司機可能精神不太正常了，見義勇為是好，但是很擔心你啊」、「這種司機就該告到底，絕不能接受和解」、「真的太誇張了！妳人還好嗎」、「台中的公車司機素質差已不是一天兩天，見義勇為卻遇上這種事算您今天運氣不佳，幸好沒有大礙，然後絕對不要姑息這種傢伙！」

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