　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中公車司機飆罵老翁！港籍女乘客出言制止　竟遭開車撞倒、痛毆

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲香港籍女乘客搭稱公車時，遇到司機飆罵年長乘客，於是出言制止，沒想到後來又遭對方開車撞倒、痛毆。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯振中／綜合報導

台中日前發生一起公車暴力事件，一名年長者因為行動不便，上車時耽誤了一些時間，竟遭公車司機痛罵「像你這種老人真不該搭公車」，車上的香港籍女乘客出言理論，竟因此遭司機開車推撞、毆打，恐怖的過程在網路上曝光，立刻引起許多網友撻伐。

車上的香港籍女乘客在臉書指控，她22日上午搭乘公車時，看見了一名年約7、80歲的老翁，老翁因為行動不便，上車時耽誤了約1分鐘左右的時間，沒想到因此遭到司機痛罵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

司機開口斥責，「像你這種老人真不該搭乘公車」，會害公車誤點，若知道行動不便，就該搭計程車，或是找家人接送。當時有位女乘客聽不下去，出言駁斥司機，老翁並非自己想要行動不便，且照顧乘客的需求，本來就該是公車司機的責任。

▼公車司機嗆老翁，若行動不便就不該搭公車，會害車班誤點。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

不過，司機沒有多加理會，反而愈罵愈起勁，等到老翁準備下車，還不斷出言斥責，甚至要求老翁別再搭同一輛公車。香港籍女乘客最後聽不下去，氣得要求司機閉嘴，已經這樣罵了整路，說這些令人難堪的話，究竟有什麼用處。

司機似乎是承受不住眾怒，在距離老翁下車站約20公尺的地點，突然拒絕開車，並將乘客全趕下車，理由是「汽車壞掉」。

香港籍女乘客只能下車，扶著不斷嘆氣的老翁，向老翁準備前往的目的地前進。沒想到這時公車司機突然發動車輛、準備離開，香港籍女乘客於是上前阻擋，站在車頭前質問，明明報稱公車壞掉，為何又突然能發動，「我和你在這裡等公司的人來。」

豈料司機竟一路向前，直到撞上了香港籍女乘客，接著又下車拳腳相向，不斷毆打香港籍女乘客的頭部、背部，還將人拎起來亂甩，恐怖的行為令人髮指。

隨著圍觀的群眾增加，司機也不再動手，而是跳上公車揚長而去，留下淚流滿面的香港籍女乘客。她邊哭邊到醫院驗傷，並前往派出所備案，過程中也相當痛恨自己的渺小、無力。

▼ 司機恐怖的行為令人髮指，甚至還動手痛毆港籍女乘客。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 公車,充電孔,手機充電,USB充電,電源插座,手機沒電。（圖／記者姜國輝攝）

而後司機與公司代表抵達派出所，剛開始態度十分惡劣，不斷推卸責任、假裝失憶，嚇得她忍不住哭了出來，直到員警到場放話，若是和解談不成，直接提告就好，司機才一改先前的態度，不斷下跪、鞠躬，希望能得到原諒。

她一時心軟，以為能夠小懲大誡，讓對方願意正視問題，於是以6,000元台幣達成和解，沒想到簽名後才發現落入了圈套，除了與司機個人和解以外，和解書上還加入了公司的資料，意味著和解內容上升到了公司層面，除了放棄對司機的法律追究，也放棄了向公司爭取賠償的權利。

香港籍女乘客指出，這點調解員並無解釋，公司方面也沒有明講，甚至她23日致電公司，對方也不保證解雇肇事司機、以後不會再搭到同一名司機的車輛。

香港籍女乘客也忍不住感嘆，司機利用她的同情心，連帶著替公司撇除了法律責任，公司不即時解雇司機，調解員不強調、解釋「連帶」的概念，這些問題環環相扣、互為主體，只能期待下次再遇到同一名司機時，再觀察對方是否有改過自新。

恐怖的遭遇曝光，不少網友留言斥責，「惡劣司機，妳要保重」、「直接提告傷害吧！這種人，不要和解」、「司機可能精神不太正常了，見義勇為是好，但是很擔心你啊」、「這種司機就該告到底，絕不能接受和解」、「真的太誇張了！妳人還好嗎」、「台中的公車司機素質差已不是一天兩天，見義勇為卻遇上這種事算您今天運氣不佳，幸好沒有大礙，然後絕對不要姑息這種傢伙！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！　別再放自拍照
男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了
3星座過年前發了　3星座大破財
聖誕節弟弟找姊　破門驚見「成白骨」死亡時間超過一年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英文老師「北捷無罩散步」搭到101　8分鐘影片：初體驗

台中公車司機飆罵老翁！港籍女乘客出言制止　竟遭開車撞倒、痛毆

神秘男「穢物灌香爐」灑神桌　廟方崩潰：今年10次了　報警怒告

女同事提供絲襪「交換禮物」　男同事罵缺德：還是全新的

「1手勢」測你能不能當爸！醫師教你自驗蛋蛋　太大恐長腫瘤

台北蔬果店竟有「鳳梨聖誕樹」！離奇造型民眾搶拍：超好笑

婆婆狂嫌又胖又老「像生過小孩」　她爆瘦30公斤...結局逆轉！

年收150萬友人開「這些」徵婚條件　眾人驚呆：只能祝褔了

閨蜜變歸me！男友聖誕節爽約「消失一整晚」　她見狗血真相傻眼

一圖看未來一周天氣　明起連7天噴雨！跨年元旦「降雨熱區曝」　

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

步驟超簡單！DIY白糖粿　外酥內軟裹花生粉好誘人

英文老師「北捷無罩散步」搭到101　8分鐘影片：初體驗

台中公車司機飆罵老翁！港籍女乘客出言制止　竟遭開車撞倒、痛毆

神秘男「穢物灌香爐」灑神桌　廟方崩潰：今年10次了　報警怒告

女同事提供絲襪「交換禮物」　男同事罵缺德：還是全新的

「1手勢」測你能不能當爸！醫師教你自驗蛋蛋　太大恐長腫瘤

台北蔬果店竟有「鳳梨聖誕樹」！離奇造型民眾搶拍：超好笑

婆婆狂嫌又胖又老「像生過小孩」　她爆瘦30公斤...結局逆轉！

年收150萬友人開「這些」徵婚條件　眾人驚呆：只能祝褔了

閨蜜變歸me！男友聖誕節爽約「消失一整晚」　她見狗血真相傻眼

一圖看未來一周天氣　明起連7天噴雨！跨年元旦「降雨熱區曝」　

《獵人》401話起取消每周連載　冨樫義博：想不添麻煩繼續畫下去

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣　BBC記者：最蠢名單

尷尬！新人婚禮宴客擺數十桌　菜色超豪華卻無人到場

英文老師「北捷無罩散步」搭到101　8分鐘影片：初體驗

2023「10萬紓困貸款」今9點開放申請！　8大QA一次看懂

泰國軍艦沉船18人死亡　仍有11人失蹤

女當選人「就職典禮失蹤」　首發聲：退回補助款！

結局雷／《財閥家》殺死宋仲基「真兇＋共犯」現身！　順洋家下場揭曉

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

《咒術迴戰》漫畫即將完結？作者芥見下下：希望各位再陪伴我一年

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

3星座過年前發了　3星座大破財

明轉雨！　連假天氣出爐

去一趟韓國　回台驚「台灣人穿搭又土又隨便」

台中公車司機失控罵老翁！還開車撞倒港籍女乘客

300萬YouTuber「穿火辣聖誕裝」　粉絲戀愛

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

「1手勢」自驗蛋蛋　測能不能當爸

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

一圖看未來一周天氣　明起噴雨！跨年元旦「降雨熱區出爐」

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘：初體驗

神秘男「穢物灌香爐」　廟方崩潰：10次了

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

更多熱門

相關新聞

即／機車國4遭追撞！女騎士滿地血

即／機車國4遭追撞！女騎士滿地血

國道4號驚傳機車誤闖追撞事故，今（25）日20時27分在東向9k處有一名騎士疑似誤闖，與另一台自小客車發生碰撞，導致現場佔用中外2車道，一度回堵1公里，21時許仍由國道警察第三大隊泰安分隊在現場處理中。

即／台中鐵砧山公墓火燒山！大甲人喊別走這

即／台中鐵砧山公墓火燒山！大甲人喊別走這

即／台中議會龍頭出爐！張清照獲40票連任

即／台中議會龍頭出爐！張清照獲40票連任

1982人考台中清潔隊！來了31碩士

1982人考台中清潔隊！來了31碩士

夫買保險「小三變未婚妻」妻提告吞敗

夫買保險「小三變未婚妻」妻提告吞敗

關鍵字：

台中公車司機

讀者迴響

熱門新聞

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

卓俊雄高鐵猝逝！急救通報過程曝

女星「被教會情勒」挨批：不夠愛主

研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

3星座過年前發了　3星座大破財

女兒受洗完一家人被宋逸民教會「強制驅離」

五月天唱一半「林志玲真的來了」！　AKIRA也衝上台

男諧星配對「小20歲女偶像」成功！激動撲上去4次深吻

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面