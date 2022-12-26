港籍女為老翁擋車質問！司機先撞再下車痛打　暴力影片曝光

記者白珈陽、翁子皓／台中報導

一名港籍女畫家日前搭台中公車時，不滿司機痛罵一名老人，於是仗義直言，為老人打抱不平，不料司機將乘客全趕下車，港籍女子不滿司機，於是以肉身擋在公車前方質問。但司機卻視諾無睹，直到撞上了港籍女子，隨後下車對港籍女子拳腳相向，最後因民眾圍觀，他才停手離去，今天監視器畫面曝光。

▲公車司機推港籍女子，還毆打對方。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據行車紀錄器畫面，一開始畫面的左上角，留著一頭長髮的香港籍女子擋在公車前面，還不斷比揮手指，似乎在向司機理論，然後司機突然跑下車，猛力推港籍女，導致女子倒退好幾步。接著畫面來到右下角，司機逼近女子，隨後隱約可以看見他正在對女子拳腳相向，之後司機返回公車駕駛座上，啟動車輛，準備離去。

▲港籍女子為老人打抱不平，擋在公車司機車前質問。（圖／記者白珈陽翻攝）

回顧整起事件，港籍女子在臉書上指控，她22日上午搭乘台中客運290路公車時，看見了一名年約7、80歲的老翁，老翁因行動不便，上車時耽誤了約1分鐘的時間，沒想到因此遭到司機痛罵「像你這種老人真不該搭乘公車」，會害公車誤點，若知道行動不便，就該搭計程車，或是找家人接送。

港籍女子聽不下去，出言駁斥司機，老翁並非自己想要行動不便，且照顧乘客的需求，本來就該是公車司機的責任，但司機沒有多加理會，仍不斷出言斥責，港籍女子氣得要求司機閉嘴，但司機突然拒絕開車，並將乘客全趕下車，理由是「汽車壞掉」。

港籍女子只能下車，扶著不斷嘆氣的老翁，向老翁準備前往的目的地前進。沒想到這時公車司機突然發動車輛，準備離開，港籍女子於是上前阻擋質問，豈料，她先是遭司機開車撞上，後來又被對方暴力相向。

台中客運主管今天表示，「司機不是要撞她」，是港籍女子擋在車前，駕駛把她推走、下車把她推到騎樓，沒有刻意要撞她。後來駕駛也知道他當時太衝動了，所以有向港籍女子道歉，並賠償她6千元，目前公司也已針對司機推人記兩大過懲處。