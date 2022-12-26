台中客運司機毆打港籍女記兩大過　主管稱：他為工作犧牲尊嚴下跪

▲台中客運司機發生毆打女乘客的暴力事件，客運主管今天出面說明。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中日前發生一起公車暴力事件，一名司機因辱罵年長者，和車上港籍女乘客發生衝突，女乘客因而遭司機開車推撞、毆打，恐怖的過程在網路上曝光，立刻引起許多網友撻伐。事後女乘客報警處理，司機一聽到要提告，連忙下跪道歉，並拿出6千元和解。對此，客運主管今天說明，當時是女乘客擋在車前，司機推開他，並沒有要撞她，「司機60幾歲的人，還向30幾歲的女孩子下跪道歉」，讓他看了心裡很難過。

香港籍女乘客在臉書指控，22日上午搭乘290路公車時，看見了一名年約7、80歲的老翁，老翁因為行動不便，上車時耽誤了約1分鐘左右的時間，沒想到因此遭到司機一路痛罵。香港籍女乘客最後聽不下去，氣得要求司機閉嘴，最後司機似乎是承受不住眾怒，在距離老翁下車站約20公尺的地點，突然拒絕開車，並將乘客全趕下車，理由是「汽車壞掉」。

香港籍女乘客只能下車，扶著不斷嘆氣的老翁，向老翁準備前往的目的地前進。沒想到這時公車司機突然發動車輛、準備離開，香港籍女乘客於是上前阻擋，站在車頭前質問，明明報稱公車壞掉，為何又突然能發動，「我和你在這裡等公司的人來。」

豈料司機竟一路向前，直到撞上了香港籍女乘客，接著又下車拳腳相向，不斷毆打香港籍女乘客的頭部、背部，還將人拎起來亂甩，恐怖的行為令人髮指。事後女乘客到醫院驗傷並報警，司機一聽到女乘客要提告，一改先前囂張態度，不斷下跪、鞠躬，希望能得到原諒。

女乘客簽下和解書後，覺得落入了圈套，因除了與司機個人和解以外，和解書上還加入了公司的資料，意味著和解內容上升到了公司層面，除了放棄對司機的法律追究，也放棄了向公司爭取賠償的權利，認為司機利用她的同情心，連帶著替公司撇除了法律責任。

對此，台中客運主管今天表示，「司機不是要撞她」，是女乘客擋在車前，駕駛把她推走、下車把她推到騎樓，沒有刻意要撞她。後來駕駛也知道他當時太衝動了，所以有向女乘客道歉，並賠償她6千元。

主管強調，司機60幾歲的人向30幾歲的女孩子下跪道歉，對方也是接受6千塊，所以他也不知道後續發展，但他覺得「對方有什麼好那個的」，60幾歲的人為了自己的工作，犧牲尊嚴跟30幾歲的人下跪道歉，他身為一個主管看到新聞，心裡感到很難過，目前公司也已針對司機推人記兩大過懲處。

另外，台中市交通局調查後，也裁罰公車業者3萬元罰鍰並扣點。