港籍女畫家為老翁抱不平！遭惡司機痛毆　臉書曝傷勢：怎麼動都痛

記者白珈陽、翁子皓／台中報導

一名香港籍女子，日前搭台中公車時，不滿司機痛罵一名老人，於是仗義直言，為老人打抱不平，卻遭司機開車推撞、毆打，此事被PO上網路後，引發許多網友撻伐，港籍女子事後在臉書表示「這幾天一直在睡覺，瘀青和肌肉酸痛還好，最煩人的是左邊胸腔一直隱隱作痛，呼吸痛、每一下抽鼻子都痛、怎麼動都痛」。

▲香港籍女乘客搭稱公車時，遇到司機飆罵年長乘客，於是出言制止，沒想到後來又遭對方開車撞倒、痛毆。（示意圖與本案無關／記者姜國輝攝）

▲港籍女子為老人打抱不平，擋在公車司機車前質問。（圖／記者白珈陽翻攝）

港籍女子昨（25）日晚間在臉書粉專分享近況，表示「表示這幾天一直在睡覺，瘀青和肌肉酸痛還好，最煩人的是左邊胸腔一直隱隱作痛，呼吸痛、每一下抽鼻子都痛、怎麼動都痛，請給我一個最溫暖又溫柔的抱抱。」網友看完留言後，紛紛留言鼓勵「妳真的很棒！！！不舒服要去看醫生喔！！」、「給妳抱抱，秀秀」、「隔空抱抱~」、「加油」。

據了解，仗義執言的港籍女子為圖文創作者，創作喜歡以雀鳥為主題，還養了一頭火雞當寵物。

回顧整起事件，港籍女子在臉書上指控，她22日上午搭乘台中客運290路公車時，看見了一名年約7、80歲的老翁，老翁因行動不便，上車時耽誤了約1分鐘的時間，沒想到因此遭到司機痛罵「像你這種老人真不該搭乘公車」，會害公車誤點，若知道行動不便，就該搭計程車，或是找家人接送。

港籍女子聽不下去，出言駁斥司機，老翁並非自己想要行動不便，且照顧乘客的需求，本來就該是公車司機的責任，但司機沒有多加理會，仍不斷出言斥責，港籍女子氣得要求司機閉嘴，但司機突然拒絕開車，並將乘客全趕下車，理由是「汽車壞掉」。

港籍女子只能下車，扶著不斷嘆氣的老翁，向老翁準備前往的目的地前進。沒想到這時公車司機突然發動車輛，準備離開，港籍女子於是上前阻擋質問。豈料司機竟一路向前，直到撞上了港籍女子，接著又下車拳腳相向，不斷毆打港籍女子的頭部、背部，還將人拎起來亂甩，隨著圍觀的群眾增加，司機才停手，跳上公車揚長而去。

而後司機與公司代表抵達派出所，剛開始態度十分惡劣，不斷推卸責任、假裝失憶，嚇得港籍女子忍不住哭了出來，直到員警到場放話，若是和解談不成，直接提告就好，司機才一改先前的態度，不斷下跪、鞠躬，希望能得到原諒。