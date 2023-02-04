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雨鬧元宵！補班日「中部以北」連3天有雨　下周鋒面接力來

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天2/4補班日，鋒面前雲系移入，北部、中部、東半部有雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天2/4補班日，鋒面前雲系移入，北部、中部、東半部有雨，明天元宵到下周一中部以北有雨，北部雨勢較大。下周三天氣好轉，日夜溫差擴大；下周五(10日)另一波鋒面通過再變天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日鋒面前雲系逐漸移入，北部及中部將先後轉有局部短暫雨，東半部亦有局部短暫雨的機率。元宵(5日)及下周一(6日)中部以北及東半部有局部雨，北部偶有較大雨勢；戶外活動、記得攜帶雨具。今日北稍涼，中舒適南微熱、晚偏涼，各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至26度，南部14至29度，東部15至27度。

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下周二(7日)雲系北移，氣溫略升；北部及東半部仍有局部短暫雨的機率。下周三、四(8、9日)天氣好轉，日夜溫差擴大；西晴，東偶有局部短暫雨的機率。下周五(10日)下一波鋒面通過，天氣轉變。模式愈近期末，模擬的「不確定性」愈大，應持續觀察最新資料。

▼4日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，華南鋒前雲系逐漸接近(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，鋒前雲系伴隨降水回波逐漸接近(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 
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