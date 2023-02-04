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一圖看元宵降雨區！雨襲半個台灣　下周連2波鋒面壓境

▲▼補班日、元宵等降雨趨勢。（圖／天氣風險公司）

▲補班日、元宵等降雨趨勢。（圖／天氣風險公司

記者李姿慧／台北報導

受華南雲雨區通過影響，今補班日(2/4)、明天元宵節(2/5)北部和東半部有雨，雲雨帶預測在今晚到明天上午最近，下周還有2波鋒面接力報到，下周一(2/6)北部降雨明顯，下周二(2/7)鋒面遠離，不過下周五(2/10)又將有一波鋒面壓境。

天氣風險公司分析師李至晟表示，補班日一早還是東北季風天氣型態，各縣市空曠地區有13到16度不等低溫，北海岸到東半部有著零星短暫雨，北部平地轉成陰天為主。不過華南雲雨區接近，預期今天白天降雨會從大台北往南延伸到桃竹苗一帶，迎風面降雨頻率也會提高，雨勢變得比較持續。這波雲雨帶預測在今晚到明天上午最近，周日元宵節(2/5)天氣會跟今天接近或略差，整體來說天氣都比較不穩定，北部、東半部出門最好帶把傘。

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李至晟指出，周日(2/5)深夜起將有一波鋒面東移，並在下周一(2/6)通過台灣北部海面。由於有伴隨著低壓西南風帶來暖濕空氣，這次北部地區降雨會比較明顯，且以對流性陣雨為主，中部也有機會受到外圍雲系導致小雨或毛毛雨，南部雲量持續偏多，氣溫變化不大。周一晚上鋒面遠離遠離後，下周二(2/7)才會回到東北季風天氣型態，中南部先恢復穩定，高溫回升。

下周三(2/8)東北季風減弱，下周四(2/9)受到下波鋒面前偏南風影響，北部氣溫會顯著回升。不過李至晟指出，下周五(2/10)鋒面可能就要再度影響台灣了，這樣頻繁天氣變化，也代表時序進入春天了。

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