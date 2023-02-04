胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉後秒改口

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部控訴，發現中國「間諜氣球」飛越美國西部上空。之後，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進3日下午隨即發文反嗆，美國「製造『中國間諜氣球』離奇故事，這是典型的美式流氓做法」。不料，大陸外交部晚間就回應承認，這個「氣球」還真的是中國的。

胡錫進3日下午近3時在個人微信公眾號發文反駁美方指控，美國時間週四，一個「疑似中國監視氣球已經在美國上空飛行數日」的消息突然在美國傳開。美官方上來就指控這個氣球「疑似中國的監視氣球」。雖然五角大廈沒說這是「間諜氣球」，並且認為它不會對地面構成軍事或人身威脅，但是媒體都直接給它貼上了「中國間諜氣球」的標籤。

文章還分析，此類氣球通常在24000公尺至37000公尺的高度飛行，普通戰鬥機飛不了這麼高，只有U2等間諜飛機能夠達到這樣的高度。也就是說美方只能遠距離觀察這個氣球，尚不掌握它的核心數據，「這種情況下製造『中國間諜氣球』的宣傳，這是很流氓的做法。」

胡錫進指出，中國有目的地釋放偵察氣球前往美國，這既難實際操作，也在衛星時代顯得有些荒唐，總之這是一個很離奇的故事，但它迅速在美國走熱，這個來歷和工作目的尚無法確定的氣球已經成了美國政治勢力煽動反華仇華情緒的一個活標靶。

▲胡錫進回應中美氣球風波被嘲笑。（圖／翻攝自微博）

文章還說，「老胡個人估計，這個氣球最大可能是一個氣象氣球，說不準是從哪個國家升空後意外實現了超出預期的存活，飄到了美國上空。拿它來勾起人們對冷戰時期間諜戰的回憶，幫著進行敵視中國的輿論動員，這很low。」

不過，大陸外交部官網21時35分發布「外交部發言人就中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空答記者問」承認，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

之後，胡錫進也趕緊在個人微博發文表示，「是中國的又如何？這個回應堂堂正正。西風不講政治，飛艇又非無人機，被颳到哪都不奇怪。中國用不著靠氣球搜集美國的情報，美國人還是好好防中國的偵察衛星吧，它們已經像美國的一樣厲害。」

不過，該言論也引發部分網友嘲笑，「美國飛艇到我國上空要不要擊落？請老胡指示」、「假如是美國的無人飛艇飛到中國，老胡現在應該已經連發10條微博激情開罵了吧？」、「你沒去當外交部發言人真是我們國家的損失」、「老胡轉變得真快啊！」、「不忘初心，既要又要」。