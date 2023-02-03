補班日「中北部噴雨」　元宵賞花燈「把握下半天降雨空檔」

▲明天補班日中北部有陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風較弱，今(2/3)迎風面降雨短暫零星，不過華南雲系接近，雲量漸多，明天(2/4)補班日全台天氣不穩定，中北部轉陣雨，降雨影響到周日元宵節(2/5)，下半天因雲雨帶減弱有短暫空檔，未來幾天賞花燈最好攜帶雨具備用。

天氣風險公司分析師李至晟表示，目前台灣大致為秋冬常見東北季風天氣型態，因時序進入春天，強度較弱，不僅迎風面降雨短暫且零星，低溫沒有顯著下滑；明天補班日(2/4)台灣還是受東北季風影響，只是隨華南雲雨區接近，全台天氣變得較不穩定，今晚、明晨西半部雲量將持續增多；明天一早全台大都是以陰到多雲天氣為主，桃竹苗以南由於日照大幅減少，白天氣溫會比今天普遍低個2到3度。

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至於明天(2/4)降雨，李至晟表示，因水氣偏北通過，中部以北降雨機率較高，一早就都有短暫陣雨或小雨機會，基隆北海岸跟東半部有迎風面降雨，且比較持續，雖然不致成災，但對外出還是會造成影響。這波雲雨帶預測到周日元宵節(2/5)假期會稍減弱，下半天西半部有短暫空檔，但中國華南有鋒面在醞釀，環境雲量還是偏多，建議未來幾天想賞花燈帶上雨具備用。

下周天氣不穩定多變，李至晟分析，首先下周一(2/6)鋒面會通過台灣北部海面，伴隨雲系又會為台灣中北部帶來降雨，這也是周日降雨空檔短暫原因；到了下周一晚上鋒面遠離後，東北季風再度南下，強度一樣偏弱，下周二(2/7)起轉成較弱東北季風天氣，北部全天氣溫大約在20度上下徘徊，中南部地區轉為多雲到晴天氣。

李至晟表示，下周天氣後期看來還有一次低壓鋒面通過台灣北部的情況，只是時間較遠，各家電腦模式有差異，目前看來大多在下周四、下周五(2/9~2/10)，所以下周中期可望有個回穩空檔，長短要看鋒面發展快慢而定。不管怎麼說，北部東半部天氣還是比較不穩定的，未來一周除了多留意天氣預測，最好也要隨時準備雨具。