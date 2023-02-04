布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

▲中美氣球風波後，陸媒證實王毅和布林肯通電話。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

一只白色氣球，引爆了世界最大的兩個經濟體之間的外交風波。在美國指控上空出現「中國間諜氣球」事件後，美國國務卿布林肯決定，對中國的訪問行程延期。對此，大陸外交部4日回嗆，「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

2月4日上午，大陸外交部發布最新資訊稱，關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出反饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚。

外交部表示，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空。美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

最後，外交部強調，「保持各層級接觸溝通是中美兩國元首峇厘島會晤重要共識。兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

此外，陸媒報導稱，2023年2月3日晚，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。

王毅強調，「中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。」