　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲中美氣球風波後，陸媒證實王毅和布林肯通電話。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

一只白色氣球，引爆了世界最大的兩個經濟體之間的外交風波。在美國指控上空出現「中國間諜氣球」事件後，美國國務卿布林肯決定，對中國的訪問行程延期。對此，大陸外交部4日回嗆，「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

2月4日上午，大陸外交部發布最新資訊稱，關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出反饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚。

外交部表示，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空。美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

最後，外交部強調，「保持各層級接觸溝通是中美兩國元首峇厘島會晤重要共識。兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。」

此外，陸媒報導稱，2023年2月3日晚，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。

王毅強調，「中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，我們不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。」

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

揭秘「探空氣球」！全球800個氣象站每天釋放　帶回高空大氣參數

中國「間諜氣球」飄美國？　陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉後秒改口

1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼

離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

青海德令哈市「13分鐘連3震」　最大規模4.9

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

布林肯宣布延遲訪中　陸外交部回嗆：那是美方自己的事

揭秘「探空氣球」！全球800個氣象站每天釋放　帶回高空大氣參數

中國「間諜氣球」飄美國？　陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉後秒改口

1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼

離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

青海德令哈市「13分鐘連3震」　最大規模4.9

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

林書豪選在「林來瘋紀念日」抵台　預告將再次颳起旋風

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

終於開張！C羅生日前夕踢進沙國聯賽第一球　IG開心發文

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

大陸熱門新聞

正妹業務績效好　被客戶爆：搞我老公

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

離婚夫妻「1原因秒復婚」　網勸不要

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

胡錫進轟中國間諜氣球說法很low！遭北京打臉後秒改口

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

母用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

更多熱門

相關新聞

中國「間諜氣球」飄美國？ 陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

中國「間諜氣球」飄美國？ 陸媒貼「偵察氣球長這樣」反擊

美國國防部2日稱，發現一顆疑為「中國間諜氣球」在美國領空飛行數日，正在監視蒙大拿州的核彈基地。中國外交部昨（3）日確認其來自於中國，但屬於民用性質，用於氣象研究，不過，美軍仍將此氣球視為偵察用，甚至使國務卿布林肯訪問中國大陸的行程推延，在中美兩國間引起一場輿論攻防。

美國準備擊落？與NASA討論氣球殘骸問題

美國準備擊落？與NASA討論氣球殘骸問題

揭秘探空氣球！全球800氣象站每天釋放

揭秘探空氣球！全球800氣象站每天釋放

馬斯克「特斯拉私有化官司」獲判無罪

馬斯克「特斯拉私有化官司」獲判無罪

一圖看元宵降雨區！雨襲半個台灣　下周連2波鋒面壓境

一圖看元宵降雨區！雨襲半個台灣　下周連2波鋒面壓境

關鍵字：

氣象氣球偵察間諜美軍解放軍中國美國大陸軍武國際軍武布林肯王毅

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面