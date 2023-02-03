結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

▲結紮後馬上性行為仍可能懷孕。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

對於許多不想生育的男性民眾而言，結紮是選項之一，不過泌尿科醫師戴定恩提醒，結紮後除了在一週內要避免劇烈運動，加上輸精管內仍有少量精子存在，約要射精15次才能排出，因此切勿立即進行無套性行為，否則仍可能讓另一半懷孕。

戴定恩在臉書粉絲專頁分享，「有許多來做結紮手術的男性，大部份是偉大的爸爸，平日除了工作，回家還得照顧小孩，也有採不婚不生主義的夫妻。」她表示，若採取「微創單孔無刀式結紮」，優點是傷口小、恢復速度快、無須再進行縫合拆線，但術後仍要多加留意照顧，並提出4點供參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 避免劇烈運動：結紮後約一週，應避免劇烈運動、騎單車或摩托車，以免傷口疼痛或出血。

2. 保持傷口乾燥：結紮後的傷口在2天內不要碰水，以免引起感染而影響癒合；2天後可以開始淋浴，傷口用乾毛巾輕輕壓乾，若傷口未完全癒合，切勿泡澡。

3. 不要太快無套性行為：結紮後輸精管內仍有少量精子存在，約要15次射精才能排出，若結紮後馬上無套性行為仍可能會讓另一半懷孕，建議等回診後確認再發生性行為。

4. 注意傷口狀況：若手術傷口有鮮血滲出、臭味、膿性分泌物或發燒超過37.5度，請盡速回診。

延伸閱讀

▸ 民宿經理找回「金戒指」...她送禮盒答謝 竟收私訊：麻煩失主給紅包

▸ 不畏網批！八點檔心機女喜穿婚紗 顏曉筠吻戲、床戲獻曾子益

▸ 翻拍中獎發票不得冒領 一旦遭發現恐吃上官司