濕疹太嚴重！25歲正妹「被誤會自殘」嘆：沒人敢靠近我

▲英國一名女子出生就患有濕疹。（圖／翻攝自每日星報）

圖文／CTWANT

濕疹是一種會反覆發作的皮膚炎，可能出現紅腫、搔癢等症狀，讓人難以忍受。英國有一名25歲正妹克蘿伊（Chloe Lattin），打從出生就患有濕疹，被很多人誤會她自殘，甚至因此同學都不敢靠近，嚴重影響到社交生活。

據《每日星報》報導，克蘿伊出生時就有嚴重濕疹，17歲時還患有脫髮症，皮膚發癢、發炎讓她受不了，看起來像割傷，有時還會流血，尤其在冬天更是嚴重，她不得不捲起袖子，然而其他同學看到她的皮膚，都會被嚇到，以為她受傷或自殘。得知是濕疹後，怕會被傳染，而和她保持距離，但其實濕疹並不會傳染。

▲克蘿伊全身皮膚發癢。（圖／翻攝自每日星報）

克蘿伊指出，濕疹影響到她的社交生活，讓她覺得很尷尬，因為每次都要和別人解釋一番，「我的手總是暴露在外，所以我很重視」，假如情況變嚴重，她會拒絕和朋友見面，「我不覺得其他人完全理解濕疹，以及會如何影響生活，除非經歷過」。小時候她的濕疹更嚴重，幾乎分布全身，隨著慢慢長大才好轉，不過胸部、手臂和手還是飽受濕疹困擾。

為了改善，克蘿伊嘗試吃素，卻沒有任何作用，反而加重掉髮。現在她會使用皮膚保護劑，盡可能控制病情，非常有效，「我很幸運發現這款藥膏，它是唯一可以幫助緩解我皮膚的產品」。

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