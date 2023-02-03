　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南新建榮譽國民之家建築工程進度已達80％，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，特南下關心建案，由市長黃偉哲親自陪同前往工地視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新建榮民之家工程進度已達80％ ，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬，3日特南下關心建案，並由市長黃偉哲親自陪同前往工地視察，馮主委表示近期營建市場出現缺工情形，而榮家工程進度卻能超前不受影響，對此肯定市府團隊用心付出，並盼望工程能於2024年順利完工，盡快提供榮民舒適的生活空間。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

市長黃偉哲表示，原有的台南榮家因建築結構老舊，為配合輔導會醫養合一政策及台南市都市發展計畫，經市府與輔導會、國防部軍備局協調評估，將台南榮家與台南榮民服務處遷移至東區平實R7基地與永康區網寮北營區，而新建的台南榮家緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，未來可提升榮家服務效益，不僅提供醫療保健長照整合的「醫養合一」，並針對「人身安全」、「健康維護」、「使用便利」、「居家氛圍」等四大需求，以全方位服務建構出溫馨與便利的醫療照護環境，期盼市府團隊能如質如期的早日完工，讓榮民進住擁有優良品質且舒適的新空間，安享度過老年生活。黃市長也期勉工程如期如質順利、圓滿完成。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

主委馮世寬表示，除對台南市政府代建榮家工程感謝外，也強調新的台南榮家是全台第一座緊鄰醫院、位處便利市中心榮民之家，新的榮家得以本身的養護，加上就近的醫療資源，確實達到醫養合一的目的；另外，馮主委對於新的榮家建築外牆以活潑明亮的顏色，為生命注入活力，室內以團體家屋的設計手法，有客廳、餐廳等交誼場所，讓長者就像住在自己家的設計，也十分讚賞。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

工務局表示，遷建的「台南榮譽國民之家」分為兩處基地，平實基地新建「台南榮民之家」提供長照服務，另網寮北基地建置之「榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者的安養服務。平實基地新建之「台南榮民之家」，規劃共450床之長照、養護和失智中心，其中長照及養護中心為便於照料住民在生活起居，採用「簇群式照護單元」的配置方式；而失智中心採「團體家屋」(Group Home)的方式配置，可營造「家」的溫馨感。另網寮北基地建置的「榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，亦採用「簇群式聚落」模式配置。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

台南榮譽國民之家原位於東區文化中心附近，受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置之老人福利機構標準，及無障礙居住生活等要求，行政院國軍退除役官兵輔導委員會遂斥資16.41億元辦理遷建，新址位於東區平實重劃區及鄰近之永康區原網寮北營區，新建工程由市府工務局代辦，於2020年6月開工興建；平實基地預計於2023年7月完工，11月開始搬遷，12月底搬遷完成；網寮北基地預計2023年10月完工，2024年2月開始搬遷，4月搬遷完成。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

ET快訊
全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭
勒索安于晴泰警慘了！　「觸刑法2重罪」最高可判死刑
輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項新營運方式
花3元中百萬！　11、12月雲端發票專屬獎中獎清冊曝
未來一周降雨3階段變化！　一圖看降雨熱區
享年31歲！陸「飛鏢女神」離世　曾奪世界冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

迎新春添好運　竹市稅務局「捐發票抽福袋」今熱鬧登場

議員質疑平實營區淪非法夜市區　台南市府：會加強稽核+斷水斷電

時代力量屏東縣黨部徵專員　月薪最高3萬5千…即起投履歷報名

屏東熱博樹藝+雅石造景　鬼斧神工令人眼睛一亮

LINE推數位轉型　屏東芳興莊園＋阮家茶坊獲「特優店家」

雲林消防局獲贈價值萬元美金救災設備　提升草嶺山區救災能量

台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

基隆市府重申四接公投立場　謝國樑：地方自治事項應支持

南部水情不佳　黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

迎新春添好運　竹市稅務局「捐發票抽福袋」今熱鬧登場

議員質疑平實營區淪非法夜市區　台南市府：會加強稽核+斷水斷電

時代力量屏東縣黨部徵專員　月薪最高3萬5千…即起投履歷報名

屏東熱博樹藝+雅石造景　鬼斧神工令人眼睛一亮

LINE推數位轉型　屏東芳興莊園＋阮家茶坊獲「特優店家」

雲林消防局獲贈價值萬元美金救災設備　提升草嶺山區救災能量

台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

基隆市府重申四接公投立場　謝國樑：地方自治事項應支持

南部水情不佳　黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

快訊／高雄三民區4層樓透天厝冒火煙　消防人員佈線搶救

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

唐西奇右腳踝受傷退場　主帥奇德：明日更新狀況

凍乾雙饗宴買1送1！2／8中午12點鎖定東森購物　滿額抽60包衛生紙

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

飯後胃堵堵？營養師推「2種橘黃色水果」助消化　不吃藥也OK

老司機是妳！擋車庫被卡車夾擊　看兩眼測距離「巴股10次神脫困」

地方熱門新聞

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

鴛鴦大盜有眼光專偷高價安全帽

黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

桃園免費營養午餐經費編列　「這三區」被排除

醫界奧斯卡得主王蘭福醫師　接任部東第22任院長

執行署台南分署法拍會機車1元起標

雲林消防局獲贈萬元美金救災設備

新板豪宅禁止進入？市府打臉說可

生態廊道再增1處　新店涵管防路殺

「中豐交流道」開工　預計2025年底完工

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

基隆城際轉運站　市府發言人：5月底驗收

更多熱門

相關新聞

台南平實營區淪非法夜市　市府：加強稽核

台南平實營區淪非法夜市　市府：加強稽核

位在台南東區的平實營區，淪為非法夜市區，造成民怨高漲，長期關注攤販權益的市議會國民黨團，今天召開記者會，抨擊台南市政府花10多億為平實營區整地，卻在「國防立委」壓力下，成為非法大旺夜市，且外傳有議員是股東，還分到20個攤位，質疑市府立場昨是今非。

黃偉哲讚陳建仁：互動良好留正面印象

黃偉哲讚陳建仁：互動良好留正面印象

黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

台南十大傳奇台銀抗議車　拖吊17天後「強勢回歸」

台南十大傳奇台銀抗議車　拖吊17天後「強勢回歸」

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配曝

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配曝

關鍵字：

馮世寬台南榮家工程黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面