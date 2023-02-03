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台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配菜曝　警喊：踩雷了

▲台南市警四分局員警PO網指分局採買午餐及晚餐配發的便當，菜色差得誇張。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市警四分局員警PO網指分局採買午餐及晚餐配發的便當，菜色差得誇張。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

有台南市警四分局員警上網分享PO文指出，在今年春節期間在派出所值班，竟然吃到分局配送，午、晚2餐菜色少得可憐的80元「心酸便當」，台南市警四分局指出，此為大年初五當日之活動便當，承辦人員因採購經驗不足，加上春節期間便當採辦選擇較少，產生「踩雷」情形發生，對員警反映事項將檢討改進。

台南市警四分局指出，有關媒體報導四分局春節期間配送便當菜色，引發員警抱怨一事，由於這次春節期間較長，為疏緩安平觀光地區之交通，有編排交通疏導勤務，並為勤務員警同仁準備便當。據查，此為大年初五當日之活動便當，承辦人員因採購經驗不足，加上春節期間便當採辦能選擇的店家較少，而產生「踩雷」情形發生，對這次員警之反映事項將會檢討改進。

▲台南市警四分局員警PO網指分局採買午餐及晚餐配發的便當，菜色差得誇張。（圖／民眾提供，下同）

據了解，有員警在網上分享2張照片，並表示平常值勤時三餐是自理，但春節期間，四分局體恤員警不好叫餐，統一訂購便當，再由各派出所前往分局領取，但員警看到中午的便當菜色都傻了，只有1塊煎魚塊及少許紅蘿蔔、毛豆及醃蘿蔔，這種菜色便當要價80元實在誇張，沒想到晚上的便當也是同1家，菜色改成炸魚、紅蘿蔔、車輪及小玉米筍，菜色比中午的還差，員警自我安慰可能春節真的找不到別家，有得吃已經不錯了，員警決定自帶便當。

▲台南市警四分局。（圖／林悅翻攝）

據了解，公部門訂購便當價格上限是1個80元，應是中等價位，一般而言菜色應還不錯，可能是春節過年期間，有營業的便當店家並不多，公部門承辦人採購時，並不會事先去看便當菜色再決定下訂，所以才會發生「踩雷」的情況。

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