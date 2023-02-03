南部水情不佳　黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

▲南部水情不佳，台南市長黃偉哲指出，要跨縣市合作才有用，如果南、高、屏大家合作，才能夠共同解決缺水問題，或至少紓緩問題的嚴重性。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部水佳不佳，台南市長黃偉哲指出，台南、高雄要跨縣市合作才有用，台南有水庫，但是沒有水源，高雄有水源，但是沒有水庫，所以南高合作建立一些，相對的合作的一個空間，對於台南好，對高雄也好。

黃偉哲市長說，陳其邁市長也提到了，說其實屏東的水源更多，所以南高屏合作聯合治理，包括屏東的東港溪的水也是很充沛的，只不過因為它上下游有一些養豬業者，如果把那個地方做好的話，屏東的水源是豐沛，而且又有伏流水，所以屏東可以跟高雄跟台南做一個合作。

黃偉哲說，高雄，雖然它是沒有水庫，但是他有伏流水跟高屏溪，所以它的水這一次是轉為綠燈，但是也沒有像台南一樣轉為黃燈。至於台南，因為我們因應得宜，我們因應的早，在2022年11月的時候就轉為黃燈，所以說我們在這兩個月下來也節省了不少水，因此我相信唯有南、高、屏大家合作，才能夠共同解決缺水問題，或至少舒緩問題的嚴重性。

黃偉哲說，現在光是嘉義跟台南，就有將近2萬公頃的水稻田全面節水停灌，其實坦白講，如果農民沒有休耕的話，我們現在的水庫已經沒有水了，現在因為農民休耕，所以讓我們還有一點水可用，而且可以撐到5、6月沒問題，因此即便高雄他們有一些表示減供，但是他想說對台南的影響還不是很大，但是市府還是呼籲市民朋友們節約用水。

另外，有一些非飲食相關的，民生必須用水，像洗車、像洗馬路這一類的，如果可以用再生水的話，市府是願意提供很多的回收水，供市民使用，這樣可以達到節約用水的目的。

黃偉哲強調，台南水情在最嚴重的2021年5月底，那時候剩下大概7000萬噸，那台南三大水庫大概還剩2億2000萬-2億3000萬噸，所以說如果照這樣的使用，台南到7、8月都沒問題。