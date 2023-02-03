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4年停車費71萬！台南十大傳奇台銀抗議車　拖吊17天後「強勢回歸」

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，2日夜強勢回歸，展開雙方第4年大鬧法。（圖／翻攝自臉書台南式，下同）

▲台南十大傳奇台灣銀行抗議車，2日晚間「強勢回歸」，繼續和台南市政府展開第4年的大鬥法。（圖／翻攝自臉書台南式，下同）

記者林悅／台南報導

被列為台南十大傳奇之一，中西區府前路一段台灣銀行前「抗議車」，因長期占用停車位，雖然4年來共繳了71萬停車費，1月18日清晨6時許被台南市交通局會同市警二分局全數拖吊「淨空」，沒想到2月2日深夜「抗議車」再度出現在府前路台銀前停車格位，此舉引起網友熱議，網友對「抗議車」車主不屈不撓的堅強意志，感到不可思議。

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到6部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，因市區路邊停車格位十分有限，銀行前洽公停車需求更是一位難求，該陳姓車主長期佔用停車格，引起民眾不滿，台南市政府因此和陳男展開一段長達3年多的「大鬥法」，台銀前抗議車，甚至被民眾稱為「台南十大傳奇之一」。

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局開會決議認因陳男抗議車輛加裝「框架」為廣告占用道路，違反遊動廣告物相關規定，依台南市廣告物管理自治條例第12條第5款、第20條第3款及第28條定強制移置，於1月18日清晨6時執行拖吊，6輛車輛全部移置中北拖吊場保管。

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，市中心陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，交通局1月13日完成公告納管該類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查，因車主逾限未改善，交通局聯合警察局於18日時，拖吊6部停放府前路台灣銀行前之違規車輛。

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名陳姓車主因為與人有債務糾紛，從2019年11月間開始，即以自小客車、小貨車等4-6部車輛，改裝懸掛白布條、看板，停放在中西區府前路一段台灣銀行前方的路邊車格位，並在車上掛上抗議標語，由於市區路邊停車格位原本就一位難求，這些車輛又長期占用這些有限停車格位，讓往來銀行洽公的民眾無法停車，引發民怨與不滿，紛紛向台南市政府陳情投訴，要求處理。

▲台南市政府交通局在台南市警二分局警方協助下，將台銀前6部抗議車全部拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但因該名陳姓車主其實都有依規定繳交路邊停車費，6部車長期停用，1年也要花上50萬元以上，但他為了表達內心的不滿，根本不在乎花這些停車費，且為規避在同一席停車格位連續3天不動，就會被通報移車的規定，他還會每隔3天定時進行「移車」。

但站在市府的立場，路邊停車收費是一種手段，目的是提高停車格位的周轉率，讓有限的停車格位能獲得最佳利用，該名陳姓車主的行為，無疑妨害其他民眾合法停車權利，於是就展開3年多的「大鬥法」，如今隨著6部「抗議車」被拖吊，暫時畫下句點，但如今「抗議車」再度強勢回歸，第4年大鬥法從2月3日展開。

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」，2日夜強勢回歸，展開雙方第4年大鬧法。（圖／翻攝自臉書台南式，下同）

其實臉書台南式TinanSe，1月18日即po文質疑，佔用車位多年的問題終於暫時獲得解決，但以姓傳奇車主這麼堅強的毅力，會不會回來，又會用什麼方式回來呢？難說」，如今抗議車果真回歸，就看台南市政府如何面對陳姓車主的堅強意志。

而市府強調，3天後如果車子未移動，會先貼公告，超過期限才會處理。

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